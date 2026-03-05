Assassin's Creed Black Flag Resynced oficiálně oznámen. Ubisoft nastínil budoucnost série
zdroj: Ubisoft

Assassin's Creed Black Flag Resynced oficiálně oznámen. Ubisoft nastínil budoucnost série

5. 3. 2026 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Po letech spekulací, úniků a (ne)nápadných náznaků Ubisoft konečně potvrdil existenci remaku jedné z nejoblíbenějších her ze série Assassin's Creed. Projekt s názvem Assassin's Creed Black Flag Resynced vydavatelství oficiálně odhalilo novým artworkem a zmínkou v blogovém příspěvku o budoucnosti značky. Nejde sice o plnohodnotné představení se všemi detaily, ale po třech letech zákulisní šeptandy jde o zatím nejjasnější potvrzení, že se pirátské dobrodružství vrátí v moderní podobě.

Assassin's Creed IV: Black Flag
Novinky
Remake Black Flag bude mít zásadní změny, tvrdí insideři

První zprávy o remaku Assassin’s Creed IV: Black Flag se objevily už v roce 2023. Tehdy se tvrdilo, že na projektu pracuje singapurská pobočka Ubisoftu, která stojí za multiplayerovou námořní akcí Skull and Bones. Podle tehdejších informací měl být projekt ještě několik let vzdálený vydání. Následující období bylo relativně tiché, dokud loni v létě herec Matt Ryan, dabér hlavního hrdiny Edwarda Kenwaye, nenaznačil, že se něco chystá. Ubisoft na jeho prořeknutí reagoval poměrně rázně a údajně mu i pohrozil právními kroky.

Tím ale lavina náznaků teprve začala. Na konci roku se na webu ratingové agentury PEGI krátce objevil záznam o Assassin's Creed Black Flag Resynced. Unikla také sběratelská figurka Edwarda Kenwaye sedícího na truhle s pokladem, jejíž načasování podezřele odpovídalo remaku.

Fanoušci si také povšimli, že se na oficiálním YouTube kanálu Ubisoftu na chvíli objevily námořnické písničky a sociální sítě vydavatele si z celé situace dokonce vystřelily nenápadným memem. K tomu se přidala i zmínka o artbooku a zmínka v mobilní záležitosti Raid: Shadow Legends. Zkrátka a dobře, moderní předělávka Black Flag byla asi nejhůře utajeným veřejným tajemstvím.

Teď Ubisoft konečně přestal mlžit. Šéf značky Jean Guesdon v článku oficiálním blogu připomněl slavné motto série: „Spekulace kolem Assassin’s Creed nejsou ničím novým, ale stojí za to zopakovat: ‚Nic není pravda. Vše je dovoleno.‘ No, až na tento případ – některá šeptanda má trochu víc větru v plachtách. Držte dalekohled na horizontu.“ Spolu s potvrzením zveřejnil i první artwork, kde Edward Kenway stojí na stěžni s logem Assassin's Creed Black Flag Resynced v pravém spodním rohu. Datum vydání ani konkrétní platformy zatím Ubisoft neupřesnil.

Assassin's Creed Shadows
Assassin's Creed Shadows
Assassin’s Creed Shadows
Galerie

Nové informace o budoucnosti série se ale netýkaly jen dlouho naznačované pirátské kapitoly. Guesdon zároveň uvedl, že studio postupně utlumí podporu pro loňské Assassin's Creed Shadows. Aktualizace budou menší a sníží se i frekvence jejich vydávání, ačkoliv vývojáři slibují ještě několik překvapení.

Příští velkou kapitolou v rámci série by mělo být Assassin's Creed Hexe, které vyvíjí studio Ubisoft Montréal. Půjde o temněji laděnou, silně příběhovou a mystickou hru zasazenou pravděpodobně do Evropy 16. století. Původně se mluvilo o vydání kolem roku 2026, ale podle Guesdona si tým bere více času, aby naplnil svou ambiciózní vizi, takže o projektu zatím zůstává relativní ticho a v letošním roce čarodějnická odbočka rozhodně nevyjde.

Assassin's Creed x Fall Guys
Novinky
Assassin's Creed Invictus je údajně tragický. Multiplayerovému projektu nevěří ani vývojáři

Krátce připomněl i projekt s krycím jménem Invictus, tedy připravovaný multiplayerový experiment ze světa Assassin's Creed, na kterém pracují veteráni z týmu For Honor. Podle Guesdona půjde o nový přístup k PvP multiplayeru v rámci série, do jehož vývoje chce studio zapojit hráčskou komunitu už v raných fázích.

Letmé zmínky se dočkala i mobilní hra ze starověké Číny, Assassin's Creed Jade, vyvíjená ve spolupráci s Tencentem, a několik dalších projektů v různých stádiích vývoje včetně hraného seriálu od Netflixu. Guesdon také naznačil, že by se v budoucnu do série mohl vrátit kooperativní režim.

A než se kapitán Kenway znovu vydá brázdit širé moře, dostaneme drobný dárek pro jiný starší díl. Assassin's Creed Unity totiž 5. března obdrží bezplatný patch pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S, díky kterému poběží až v 60 FPS. Čekání na moderní námořní výpravu si tak budete moct zkrátit v plynulejší revoluční Paříži.

