Ashborne Games odsouvají The Guild: Europa 1410. Předběžný přístup se o dva měsíce zpozdí
zdroj: Ashborne Games

Ashborne Games odsouvají The Guild: Europa 1410. Předběžný přístup se o dva měsíce zpozdí

PC

10. 7. 2026 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

The Guild: Europa 1410
The Guild: Europa 1410
The Guild: Europa 1410
Galerie

Brněnští Ashborne Games se po skvělém Last Train Home pustili do strategické série The Guild, kterou chtějí oživit skrze The Guild: Europa 1410. Její předběžný přístup měl odstartovat už za týden, nicméně studio nakonec muselo na poslední chvíli sáhnout po odkladu.

Místo dříve avizovaného 16. července se tak do ekonomického snažení ve středověku pustíme až v září. Konkrétní den tým zatím neslibuje, tudíž ho studio zřejmě vybere až později. Dává to i smysl, protože letošní září i říjen jsou nabité velkými i malými hrami, které se snaží vyhnout gigantovi jménem Grand Theft Auto VI.

zdroj: Ashborne Games

Coby důvod posunu Ashborne Games uvádějí zpětnou vazbu fanoušků na demoverzi. Berou si tak dodatečný čas na to, aby už na startu hra nabízela zábavné základy. Slibují ještě zapracovat na prvotním seznámení se hrou, vylepší přehlednost, ovládání a obecně zkusí herní zážitek posunout k lepšímu.

Konkrétní výčet změn čítá jedno úplně nové město, které splní roli výukové lokace. Sahat se bude i do podoby uživatelského rozhraní, aby působilo sourodějším dojmem. Vylepšením mají projít rovněž animace, aby správně ilustrovaly aktivity, které obyvatelé města provádějí, a vytvářely lepší iluzi živoucího města. K tomu se počítá s podporou více jazyků s ohledem na text i dabing.

The Guild: Europa 1400
Novinky
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„The Guild by bez nadšené komunity nebylo tam, kde je dnes. Jsme vděční za vaši podporu a zpětnou vazbu, kterou nám poskytujete a my ji začali zapracovávat do hry. Nadále ale chceme zachovat naši dlouhodobou vizi pro The Guild: Europa 1410 coby hry, která je této série skutečná hodna,“ píše Ashborne v příspěvku.

Současně se tým těší na to, až hráči novinky ozkouší a nabídnou další nápady na vylepšení. Samotná demoverze The Guild: Europa 1410 se pak během proběhlého Steam Next Festu zařadila na 25. příčku nejhranějších ukázek ze všech 4 000 dostupných. Na nezájem si tak celek rozhodně stěžovat nemůže.

Smarty.cz
Tagy:
strategie historická
Zdroje:
Ashborne Games
Hry:
The Guild: Europa 1410
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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