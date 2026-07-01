Arkane a Blade v ohrožení. Xbox údajně zvažuje zavření pěti studií

Probíhající restrukturalizace herní divize Microsoftu bude zřejmě ještě razantnější, než se dosud zdálo. Podle informací serveru The Verge zvažuje Xbox zavřít nejméně pět studií, mezi nimiž figuruje i francouzské studio Arkane, tvůrci Dishonored či Deathloop. V sázce je navíc i jejich ambiciózní projekt o zabijákovi upírů Marvel's Blade.
Ozdravný proces, který interní zdroje označují jako velký restart, má na svědomí nová generální ředitelka Xboxu Asha Sharma. Bývalý šéfka AI oddělení chce divizi proměnit v prosperující byznys a nebojí se pouštět do nepopulárních rozhodnutí. Přestože tvrdí, že jejím hlavním posláním není pouhé honění třicetiprocentní marže, ale touha vybudovat z Xboxu absolutní jedničku na poli herní zábavy, probíhající restrukturalizace ukazuje odvrácenou stranu tvrdé korporátní strategie.
The Verge se odvolává na zdroje obeznámené se situací, podle kterých dosud nejdrsnější vlna propouštění v Xbox Game Studios začne 6. července, těsně po skončení fiskálního čtvrtletí Microsoftu. Vedle plošného snižování stavů má firma rozhodovat také o budoucnosti jednotlivých studií. Některá by mohla být prodána, jiná jednají o svém osamostatnění či sloučení a další mohou skončit úplně.
Právě Arkane má patřit mezi pětici nejohroženějších týmů společně se svou upírskou akcí Marvel's Blade. Hra měla podle původních plánů vyjít koncem letošního roku, nicméně vývoj projektu je prý extrémně problematický a interní datum vydání se posunulo až na závěr roku 2027. Hra navíc výrazně překročila stanovený rozpočet. Microsoft proto v současné době zvažuje, že komiksovou adaptaci úplně odpíská.
Samotné studio Arkane se snaží zachránit tím, že pro něj aktivně hledá kupce, pokud se ale zájemce nenajde, hrozí autorům Dishonored definitivní konec. Už předloni přitom v rámci rozsáhlých škrtů přišli o svou pobočku v Austinu a zůstal jim pouze tým v domovském Lyonu.
Arkane Studios v tom ovšem nejsou sami. Do hledáčku korporátních škrtů se dostala další čtyři známá studia, jejichž osud je momentálně předmětem intenzivních jednání. Agentura Bloomberg už v polovině června potvrdila, že se Microsoft pokouší osamostatnit nebo prodat tvůrce her South of Midnight či We Happy Few ze studia Compulsion Games, autory Hellblade z Ninja Theory a také nenapravitelné optimisty z Double Fine vedené Timem Schaferem.
Podobně je na tom i studio Undead Labs, podepsané pod zombie sérií State of Decay, pro které Microsoft podle informací serveru GamesBeat aktivně shání nového majitele. Atmosféra v týmech je pochopitelně extrémně napjatá a například vedení kanadských Compulsion Games je natolik přesvědčené o neodvratném konci, že otevřeně doporučilo svým zaměstnancům, aby si začali hledat práci jinde. Podobně ponuré zprávy obdrželi také vývojáři v britském Ninja Theory.
Chystané červencové čistky mají zasáhnout téměř všechny složky herní divize a svým rozsahem překonají vše, co Xbox doposud zažil. Zdroje odhadují, že o práci přijde nejméně tisíc lidí. Pokud by navíc Microsoft skutečně přistoupil k uzavření všech pěti zmíněných studií, znamenalo by to okamžitou ztrátu obživy pro dalších minimálně 500 zaměstnanců, a to ještě před započtením plošných škrtů napříč celou divizí. Pro dotčená studia je prodej či osamostatnění jedinou nadějí na přežití, vyjednávání s potenciálními kupci však mohou trvat dlouhé měsíce a čas na záchranu se neúprosně krátí.