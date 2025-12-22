Ark 2 se konečně rýsuje. První ukázka dorazí v roce 2027, vydání míří na 2028
22. 12. 2025 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Pamatujete si ještě The Game Awards 2020, kde se na pódiu objevil Vin Diesel v pravěkém oděvu a s velkou pompou oznámil Ark 2? Od té doby uplynulo pět let, aniž bychom se dočkali zásadních nových informací nebo posunu směrem k vydání. Teď se ale konečně začíná rýsovat jasnější plán.

Spoluzakladatel studia Jeremy Stieglitz během investorského dne vydavatele Snail Games slíbil, že fanoušci sci-fi survivalu s pravěkými prvky dostanou první pořádnou ochutnávku na konci roku 2027. Nepůjde však o samostatnou prezentaci, nýbrž o velkou aktualizaci Ark: Survival Ascended, která má sloužit jako přemostění ke dvojce. Samotný Ark 2 je momentálně plánovaný na rok 2028.

Vývojáři do té doby budou mít plné ruce práce právě s Ark: Survival Ascended. Do remasteru teprve před pár dny dorazilo upírské rozšíření Lost Colony, které přineslo řadu nových tvorů, možnost najímat lidské podstavy do kmene a příběhové sekvence s Michelle Yeoh a Karlem Urbanem. Právě on se znovu ujme role přeživšího Boba, tentokrát s novou podobiznou, která mu je výrazně podobnější.

V příštím roce odstartuje cesta ke dvojce, která začne návratem e-sportového Ark: Survival of the Fittest, kde se utká až 60 hráčů v rychlých zápasech. Vznikne díky studiu Siren, které chce z původního prototypu vytvořit plnohodnotnou a dlouhodobě podporovanou kompetitivní scénu.

Druhé čtvrtletí roku bude patřit pirátskému rozšíření Bob’s True Tales: Tides of Fortune, které doplní nová mapa Genesis. Třetí čtvrletí 2026 přinese Ark: World Creator, což je nástroj pro tvorbu obsahu přímo ve hře, čímž se má modování výrazně zpřístupnit širšímu publiku, podobně jako ve Fortnite nebo neblaze proslulém Robloxu.

Konec příštího roku uzavře Ark: Dragontopia, zatímco 2027 odstartuje podmořská výprava Atlantis. Následně se znovu vrátí Bob a jeho vesmírné Galaxy Wars, kde nebude nouze o souboje stíhaček a velké bitvy. Klíčový má být závěr roku, kdy dorazí Legacy of Santiago s premiérou světa Atlas 2. Právě zde si tým plánuje otestovat nové herní mechanismy, včetně prvků inspirovaných soulslike souboji.

Tým se tímto přechodem chce vyhnout rychlému odstřižení jako v případě Survival Evolved. I proto slibují, že Ark: Survival Ascended budou podporovat tak dlouho, jak to jen půjde. Současně ale stále moc neví, jak to bude se samotnou účastí Diesela. Ten sice u projektu figuruje jako producent, nicméně není moc jasné, jak velkou roli v příběhu bude mít.

Na závěr rychlý přehled statistik: Ark: Survival Ascended od svého vydání v roce 2023 prodalo přes 4 milionů kopií, získalo 7 dodatečných map, 3 Bobovy příběhy a přes 5 tisíc modifikací, které dohromady překročily hranici 750 milionů stažení. Na nezájem si proto studio rozhodně stěžovat nemůže.

Tagy:
pravěk online akční MMORPG dinosaurus remake multiplayer survival mmo Vin Diesel
Zdroje:
Epic, Wildcard
Hry:
ARK: Survival Evolved Ark: Survival of the Fittest ARK 2 ARK: Survival Ascended
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
