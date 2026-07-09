Arc Raiders přepisuje pravidla matchmakingu. Sólo můžete pomáhat, v týmu loupit
zdroj: Embark Studios

Arc Raiders přepisuje pravidla matchmakingu. Sólo můžete pomáhat, v týmu loupit

PC PlayStation 5 Xbox Series

9. 7. 2026 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Arc Raiders
Arc Raiders
Arc Raiders
Galerie

Extrakční hit Arc Raiders představil nejnovější aktualizaci na verzi 1.36.0, ve které se opět přizpůsobuje různorodým způsobům, jak ho lidé hrají. Nově tak hra bude odděleně sledovat vaše chování v sólo režimu, ve dvojicích i v tříčlenných týmech, na základě čehož vás bude propojovat s jedinci a skupinami s podobným stylem.

Arc Raiders
Novinky
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V nekompromisním žánru extrakčních akcí je přitom složení osazenstva dost důležité pro správné napětí na ose mezi spoluprací a zradou. Od vydání hry přitom komunita neobvykle přátelských Arc Raiders dlouho spekulovala, že matchmaking nefunguje pouze podle běžných parametrů, ale snaží se hodnotit i míru vaší kooperace a kompetitivity. Někteří uživatelé si všímali, že po sérii přátelských setkání častěji naráželi na podobně mírumilovné hráče, zatímco agresivnější přístup je zavedl na vyhrocenější servery. Embark nakonec potvrdil, že ve hře skutečně existuje poměrně komplexní systém založený mimo jiné na míře agresivity.

Jeho původní verze ale měla pár much, které odchytávají až za letu. Obrana proti útočníkům se kupříkladu mohla na škále agresivity vyhodnotit podobně přísně jako vyvolání konfliktu. Další komplikací byla příliš velká váha zápasů, kde jste měli štěstí (anebo smůlu) a na ostatní hráče téměř nenarazili, což matchmaking časem zkreslovalo.

Aktualizace upravuje způsob, jakým hra vyhodnocuje hráčské chování, měla by lépe rozpoznat agresi a sebeobranu, a navíc přidává ještě jednu podstatnou vrstvu: Dosud totiž nezáleželo na tom, zda jste do akce vyrazili sami, nebo v týmu, všechny výpravy se počítaly do jednoho výsledného profilu. Sólo průzkumníci, kteří si občas trochu zařádili ve skupině, pak končívali v agresivnějších zápasech, i když by byli ochotní ostatním sólistům spíše pomáhat.

Po aktualizaci 1.36.0 už tedy každý disponuje třemi různými verzemi profilu, jednou pro sólo výpravy, druhou pro dua a třetí pro tříčlenné týmy, které se navzájem neovlivňují. Kompletní přehled dalších změn a detailní seznam všech oprav v aktuální verzi Arc Raiders naleznete na oficiálním blogu tvůrců.

Smarty.cz
Tagy:
akční sci-fi free-to-play kooperace střílečka
Zdroje:
Embark Studios
Hry:
Arc Raiders
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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