Arc Raiders překvapilo vývojáře: Třetinu hráčů zajímá čistě PvE část hry

PvE versus PvP. Věčná debata hráčů extrakční střílečky Arc Radiers. Zatímco někteří dokonce volají o čistě PvE režimu, jiným zase vyhovuje a libují si ve střetech s hráči. Embark Studios v rozhovoru se serverem The Guardian odhalilo zajímavá čísla a jejich postoj k oběma táborům, které jsou překvapivě velmi vyrovnané.
Zhruba 30 % hráčů preferuje kooperaci a věnuje se téměř výhradně soubojům s nebezpečnými roboty. Stejný podíl lidí pak vyhledává PvP a zbylých 40 % bez problémů kombinuje obojí a nechává se unášet emergentní hratelností hry. „Trochu nás to překvapilo,“ přiznává výkonný producent Aleksander Grøndal. Vývojáři původně nepočítali s tím, že se kolem hry vytvoří tak silná skupina hráčů zaměřených čistě na PvE. O to víc je ale podle jeho slov potěšilo, jak se komunita vyvinula.
Samotný design hry spolupráci podporuje. Více než 95 % hráčů využívá proximity chat a hra pravidelně vytváří situace, kdy se vyplatí táhnout za jeden provaz. Typickým příkladem je nepřítel Matriarch, který dokáže během chvíle změnit dynamiku celého serveru. „Během pár vteřin po sobě všichni přestali střílet a začali řešit větší hrozbu,“ popisuje Grøndal. „Nečekal jsem, že se dokážou tak rychle semknout.“
Je to vlastně pravý opak toho, co kdysi potkalo DayZ. Ten byl v začátcích známý spíš přátelskou spoluprací, ale po rozšíření mezi širší publikum se proměnil v mnohem drsnější survival, kde dominovala nedůvěra a konflikty. U Arc Raiders může za odlišnou atmosféru i samotný svět. „Ano, Arcs ovládli povrch a jsou dominantní silou. Ale když se rozhlédnete, příroda se vzpamatovala a znovu ožívá,“ vysvětluje Grøndal. „Zvířata se vrací a svět znovu funguje. Chceme hráčům dát pocit naděje.“
Podobně chce do hry dát trochu naděje i extrakční nováček Marahon. Na PvP hodně orientovanou hru tento týden rozšířil například předmět Mercy Kit, kterým lze oživit sestřeleného nepřítele a přetvořit tak nedorozumění a vyhrocenou situaci ve snahu o spolupráci.