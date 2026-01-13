Arc Raiders překonali 12 milionů hráčů. Rozdávají zlatá páčidla a schovávají tajný FPS mód
Arc Raiders ani s příchodem nového roku nezpomalují. Multiplayerový hit od Embark Studios si v roce 2026 připisuje další významný milník – prodeje překročily hranici 12 milionů kopií. Vývojáři se rozhodli úspěch oslavit malým, ale stylovým dárkem pro komunitu.

Arc Raiders
Recenze
Arc Raiders – recenze extrakční střílečky, která do žánru přináší svěží vítr

Podle oficiálního oznámení na sociálních sítích studia už se do světa hry vydalo „více než 12 milionů Raiderů, kteří povstali ze Speranzy a zamířili do Rust Beltu“. U této příležitosti Embark rozdává speciální herní předmět – Gilded Pickaxe Raider Tool. Jde o pozlacené páčidlo, které slouží jako odměna a symbol vděku hráčům. Získá ho každý, kdo se do hry přihlásil kdykoliv od vydání až do dnešní půlnoci. Předmět se objeví po instalaci nejnovější aktualizace.

Arc Raiders si mezitím dál upevňují pověst jedné z nejúspěšnějších extrakčních stříleček posledních let. Nejde přitom jen o prodeje – vývojáři připomínají, že milion hráčů už dokončilo svůj první Expedition Project, což ukazuje na překvapivě silné zapojení komunity, protože dokončení expedice vyžaduje spoustu materiálů, a tedy i spoustu odehraných her.

V PC verzi hry se navíc komunitě podařilo odhalit skrytý FPS režim. Uživatelé na Redditu přišli na to, že v počítačové verzi lze pomocí konzolových příkazů aktivovat pohled z první osoby. Výsledek ale odpovídá neoficiální perspektivě, kterou spouštíte „na sílu“. Kamera často koliduje s modely, mizí ruce, natahují se do nepřirozených úhlů a celé to působí spíš jako kuriozita než hratelná verze. Navíc tím přijdete o zásadní výhodu přehledu o okolí. Bohužel, pokud jste ho nestihli doteď, FPS režim si už nevyzkoušíte, protože jej vývojáři vzápětí zakázali hotfixem.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
