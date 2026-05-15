Arc Raiders přechází na nový model aktualizací. Budou jen dvě za rok
zdroj: Embark Studios

15. 5. 2026 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Arc Raiders zůstávají hitem i více než půl roku po vydání a studio Embark dosud ukazuje ukázkovou podporu. Na konci dubna tak třeba dorazila největší aktualizace Riven Tide, kde jste našli novou mapu, mechanismus hledání zakopaného lootu a zlověstnou Arc Turbine. Přitom šlo jen o jeden z dílků raketové kadence od vydání, která však v budoucnu mírně opadne.

Embark aktuálně upouští od dosavadní frekvence aktualizací a extrakční akce pomalu přejde na dva velké updaty ročně, aby každý mohl přidat výrazné změny a zlepšení, nikoliv jen dílčí aktualizace. Změna přístupu vyplynula z hráčské zpětné vazby a faktu, že není potřeba hru udržovat čerstvou za každou cenu skrze minimální či neperfektní obsah.

„Časem jsme zjistili, že tlak spojený s měsíčním cyklem omezuje dopad těchto aktualizací. Vy to pociťujete a my také. Takové tempo není udržitelné a není v souladu s našimi většími ambicemi, které se hrou máme. Do budoucna jsme se proto rozhodli vydávat velké aktualizace dvakrát ročně,“ zní v oznámení.

Změna nicméně neznamená, že by hráči museli na novinky čekat dlouhých šest měsíců. Malé aktualizace budou proudit i nadále, a v jejich rámci se dočkáte různých událostí, oprav a novinek v místním obchodě. Nicméně další mapy, zbraně, nepřátelé a podobné věci budou přicházet dvakrát ročně.

Tým si od toho slibuje především pevnější zdraví celé hry, kdy bude mít více času na úpravy postupu i herní ekonomiky, ale také se bude moci více soustředit na boj proti podvodníkům. To v měsíčním cyklu zkrátka nebylo možné, protože takové věci vyžadují četnou várku nejen času, ale také zdrojů.

Jedna velká změna přibude už příští týden. Dorazí první nový obchodník, který bude nabízet třeba další úložný prostor a zavede expediční trezory. Podle současných informací ale pak přijde pauza a další velkou aktualizaci tak očekávejte až někdy v říjnu. Čekání by ale mělo stát za to, jelikož její součástí bude dosud největší mapa i přepracovaný systém postupu s vylepšeným stromem dovedností.

Krok každopádně dává smysl, jelikož právě update Riven Tide se v komunitě setkal s poměrně velkou kritikou, především kvůli nové mapě. Na řadu lidí působila příliš obyčejně, ploše a s nešťastným rozložením lootu, kvůli čemuž se expedice téměř vůbec nevyplatí. Aby se to v budoucnu nestalo, je zjevně zapotřebí více času na vývoj a testování.

akční sci-fi free-to-play kooperace střílečka
Zdroje:
WCCFtech, Embark Studios
Arc Raiders
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
