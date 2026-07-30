Anime Cyberpunk: Edgerunners se možná mělo dočkat vlastní mlátičky. Její osud je ale nejistý
zdroj: Foto: Netflix

Anime Cyberpunk: Edgerunners se možná mělo dočkat vlastní mlátičky. Její osud je ale nejistý

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30. 7. 2026 10:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Vypadá to, že se CD Projekt Red v posledních letech nesoustředil jen na Zaklínače 4, pokračování Cyberpunku 2077 a druhou řadu anime Cyberpunk: Edgerunners. Podle nových zákulisních informací měl vznikat také menší spin-off inspirovaný právě úspěšným seriálem od studia Trigger, který však možná nikdy nespatří světlo světa.

Cyberpunk: Edgerunners 2
Novinky
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S informací přišel server MP1st, jenž narazil na portfolio bývalého zaměstnance studia WayForward. Autoři u nás nepříliš známých sérií Shantae nebo River City Girls měli mezi lety 2025 a 2026 spolupracovat s CD Projektem na neoznámeném projektu s pracovním názvem Gemini. Podle zveřejněných materiálů šlo o prototypový projekt v rané fázi vývoje, takže není jasné, zda se vůbec dostal za hranici prvních konceptů.

Portfolio naznačuje, že Gemini bylo zamýšlené jako 2,5D beat 'em up s online multiplayerem, což odpovídá zkušenostem WayForward, ale vlastně i energii Edgerunners. Momentálně ovšem není jasné, zda projekt stále existuje.

MP1st totiž upozorňuje na další zjištění, podle nichž studio loni pracovalo na dosud neoznámené hře v Unreal Enginu 5 založené na licenci. Vývoj měl ale po dokončení tzv. vertical slice narazit na problémy s financováním, což vedlo k pozastavení projektu i propouštění ve studiu. Zda šlo právě o Gemini, však úplně zřejmé není.

Zpráva přitom zapadá do současné strategie CD Projektu, který se snaží své značky rozšiřovat s externími partnerskými studii. Kromě pokračování Cyberpunku 2077 připravuje se studiem Trigger druhou řadu anime Edgerunners, karetní hru ze stejného univerza s WeirdCo a hned několik projektů ze světa Zaklínače, z nichž některé vznikají ve spolupráci s Fool's Theory. Pokud byl projekt Gemini skutečný, pak polské studio zřejmě minimálně zvažovalo rozšířit Cyberpunk také o menší experimentální titul. A jestli z anime mlátičky nakonec něco opravdu bude, ukáže až čas.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi RPG kyberpunk cyberpunk Cyberpunk Edgerunners
Zdroje:
MP1st
Hry:
Cyberpunk 2077
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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