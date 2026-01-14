Animal Crossing: New Horizons obohatí v updatu 3.0 snové světy a hotelový rezort
zdroj: Nintendo

Animal Crossing: New Horizons obohatí v updatu 3.0 snové světy a hotelový rezort

Switch Switch 2

14. 1. 2026 10:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Animal Crossing: New Horizons se připravuje na největší nálož novinek od listopadu 2021. Update 3.0, který vychází už zítra bude zdarma a zaměří se na nové způsoby trávení času na ostrově, ale také přinese spolupráce s Legem, Splatoonem nebo Zeldou.

Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise
Novinky
Bývalý šéf Nintenda nechtěl pustit Animal Crossing za hranice. Bylo prý příliš japonské

Jednou z největších novinek jsou takzvané snové ostrovy. V říši spánku si budete moct kompletně přizpůsobit až tři nové ostrovy. Každý ostrov nabízí tři velikosti a různorodé možnosti úpravy terénu – od odstraňování útesů, rozšiřování řek až po stavbu mostů a svahů. Do zvelebování snových říší se můžete pustit i online s přáteli, k čemuž nicméně budete potřebovat předplatné Nintendo Switch Online.

Další novinkou je hotelový rezort na konci mola vašeho hlavního ostrova. Hotel spravuje Kapp'n se svou rodinou a budete k něm zdobit pokoje ku spokojenosti hostů. Za každý správně zařízený pokoj získáte hotelové tikety, za které v obchodě se suvenýry můžete nakupovat exkluzivní předměty, včetně retro konzolí od Nintenda, na nichž si navíc můžete zahrát klasické hry jako Dr. Mario nebo Ice Climber. Pokud vás víc baví oblékání, budete moct hotelovým hostům navrhovat outfity a vystavovat je na figuríny.

Animal Crossing: New Horizons zdroj: Nintendo

Update 3.0 přináší také rozšířené možnosti skladování nepoužívaných předmětů. Domácí limit 5 tisíc položek se zvyšuje až na 9 tisíc, přičemž nově lze ukládat i stromy, květiny a keře. Přibyla také služba Resetti's Reset Service, se kterou půjde úklid ostrova mnohem líp od ruky. Resetti totiž může sklidit celý areál, konkrétní oblast, například pláž, a zároveň přesunout položky do úložiště, takže nepřijdete o žádné květiny ani nábytek.

Animal Crossing: New Horizons zdroj: Nintendo

Pro fanoušky Nintenda je připravená spousta obsahu ve spolupráci s dalšími značkami. Již zmíněné konzole doplní za použití amiibo karet čtveřice vesničanů, které se můžou zabydlet na vašem ostrově – Mineru a Tulina z The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a Cece s Viché inspirované Callie a Marie ze Splatonu. Zároveň s tím se vám odemknou unikátní předměty v obchodě.

Nechybí ani spolupráce s Legem, nabídku objednávkové aplikace Nook Shopping rozšíří nábytek, oblečení a tapety ve stylu světoznámé stavebnice.

Animal Crossing: New Horizons zdroj: Nintendo   Animal Crossing: New Horizons zdroj: Nintendo

Smarty.cz
Tagy:
strategie adventura společenská
Zdroje:
Nintendo
Hry:
Animal Crossing: New Horizons
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost

Nejnovější články