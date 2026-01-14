Animal Crossing: New Horizons obohatí v updatu 3.0 snové světy a hotelový rezort

Animal Crossing: New Horizons se připravuje na největší nálož novinek od listopadu 2021. Update 3.0, který vychází už zítra bude zdarma a zaměří se na nové způsoby trávení času na ostrově, ale také přinese spolupráce s Legem, Splatoonem nebo Zeldou.
Jednou z největších novinek jsou takzvané snové ostrovy. V říši spánku si budete moct kompletně přizpůsobit až tři nové ostrovy. Každý ostrov nabízí tři velikosti a různorodé možnosti úpravy terénu – od odstraňování útesů, rozšiřování řek až po stavbu mostů a svahů. Do zvelebování snových říší se můžete pustit i online s přáteli, k čemuž nicméně budete potřebovat předplatné Nintendo Switch Online.
Další novinkou je hotelový rezort na konci mola vašeho hlavního ostrova. Hotel spravuje Kapp'n se svou rodinou a budete k něm zdobit pokoje ku spokojenosti hostů. Za každý správně zařízený pokoj získáte hotelové tikety, za které v obchodě se suvenýry můžete nakupovat exkluzivní předměty, včetně retro konzolí od Nintenda, na nichž si navíc můžete zahrát klasické hry jako Dr. Mario nebo Ice Climber. Pokud vás víc baví oblékání, budete moct hotelovým hostům navrhovat outfity a vystavovat je na figuríny.
Update 3.0 přináší také rozšířené možnosti skladování nepoužívaných předmětů. Domácí limit 5 tisíc položek se zvyšuje až na 9 tisíc, přičemž nově lze ukládat i stromy, květiny a keře. Přibyla také služba Resetti's Reset Service, se kterou půjde úklid ostrova mnohem líp od ruky. Resetti totiž může sklidit celý areál, konkrétní oblast, například pláž, a zároveň přesunout položky do úložiště, takže nepřijdete o žádné květiny ani nábytek.
Pro fanoušky Nintenda je připravená spousta obsahu ve spolupráci s dalšími značkami. Již zmíněné konzole doplní za použití amiibo karet čtveřice vesničanů, které se můžou zabydlet na vašem ostrově – Mineru a Tulina z The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a Cece s Viché inspirované Callie a Marie ze Splatonu. Zároveň s tím se vám odemknou unikátní předměty v obchodě.
Nechybí ani spolupráce s Legem, nabídku objednávkové aplikace Nook Shopping rozšíří nábytek, oblečení a tapety ve stylu světoznámé stavebnice.