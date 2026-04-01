Anifilm 2026 slibuje bohatý herní program. Liberecký festival chystá game jam i bizarní projekty
Anifilm 2026 slibuje bohatý herní program. Liberecký festival chystá game jam i bizarní projekty

1. 4. 2026 10:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Mezinárodní festival animovaného filmu Anifilm se letos vrací do Liberce v termínu od 5. do 10. května 2026 a ani letošní ročník nebude věnovaný jen a pouze animákům. Herní sekce rok od roku roste, kdy patří ke stále výraznějším částem programu s ambicí oslovit v prostorách libereckého zámku a kulturního centra Linserka nejen vývojáře a animátory, ale i hráčské publikum.

Středobodem zůstávají soutěže – mezinárodní klání her vydaných v roce 2025 a studentská soutěž, ze kterých vybírá tituly odborná porota. Letos se počet přihlášených projektů vyšplhal na rekordních 92, což je téměř trojnásobek loňských přihlášek. Návštěvníci si přitom mohou všechny soutěžní hry během festivalu sami vyzkoušet, a to včetně komentovaných ukázek studentských projektů, kde autorstvo přímo představí své nápady a podělí se i o vývojářské peripetie.

Anifilm ale dlouhodobě nestaví jen na prezentaci hotových her, snaží se mimo jiné třeba taky propojovat jednotlivé části herní scény od studentů přes nezávislé vývojáře až po investory nebo média. Takhle široký záběr se letos ostatně promítne třeba do páteční panelové debaty o stavu herní novinařiny, kterou bude moderovat Pavel Dobrovský.

Vedle serióznějších diskuzí dostane prostor i odlehčenější program. Vrací se například pLevel, dnes už kultovní přehlídka her z vývojářských šuplíků, které často nikdy neměly spatřit světlo světa. Formát zůstává stejný: rychlé, pětiminutové ukázky bizarních, nedokončených nebo jednoduše podivných projektů, komentované přímo jejich autory. Výsledná spontánní směs humoru, improvizace a často i lehkého studu zatím vždycky stála za to.

Výraznou letošní novinkou letoška bude první Anifilm Game Jam určený pro střední školy s herním zaměřením. Studentské týmy dostanou zadání přímo na místě a během tří dnů vytvoří vlastní hru pod dohledem profesionálních mentorů. Výsledky jejich práce se pak představí veřejnosti v pátek večer.

Důležitou platformou pro vývojáře zůstává Game Pitch Arena, která letos nabídne finanční podporu v celkové hodnotě deseti tisíc eur. Projekt propojuje tvůrce z Česka, Slovenska i zahraničí s investory a vydavateli a pomáhá menším studiím získat prostředky i kontakty potřebné k dokončení jejich her. Finální prezentace proběhne přímo v Liberci, kde odborná porota vybere ty nejperspektivnější projekty. A komu by tenhle pokus třeba nevyšel, může si na Anifilmu alespoň vyslechnout přednášku ohledně nových forem financování od Státního fondu audiovize.

Festival ale nezapomíná ani na širší publikum. Herní program myslí třeba na rodiny s dětmi, které si mohou vyzkoušet tvorbu vlastní videohry, experimentovat s interaktivními projekty nebo se zapojit do workshopů zaměřených na rozvoj kreativity. Dojde i na využití her pro děti s ADHD nebo přednáška o roli her na hrdiny při rozvíjení fantazie.

Pozvání na Anifilm navíc letos přijal také Jordan Mechner, autor legendární série Prince of Persia, který patří k nejvýraznějším osobnostem herní historie. V posledních letech se nicméně přesunul spíše do komiksové sféry, zejména se svým autobiografickým dílem Replay, které si i sám ilustroval.

Vyvrcholením herní části festivalu bude páteční večer s vyhlášením studentské soutěže a Game Pitch Areny, na které naváže přehlídka her vzniklých během game jamu a následně i pLevel. Hlavní ceny mezinárodní herní soutěže se pak předají v sobotu společně s filmovými oceněními.

Více informací o festivalu i předprodej akreditací naleznete na webu Anifilmu.

Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
