Ani stávka Ubisoft nezastavila. Propouští další stovku lidí

Ubisoft má za sebou brutální vstup do nového roku, kdy zrušil řadu projektů, propustil zaměstnance nejen ve francouzském ústředí a řešil stávku, na níž podle všeho vedení dosud moc nereagovalo. Vše v rámci široké restrukturalizace, která má ušetřit stovky milionů a zároveň zpřehlednit strukturu. Jenomže optimalizace si žádá značné škrty, které stále ani zdaleka nekončí.
Zdroje informovaly stránku GamesIndustry.biz o dalším propouštění, které se tentokrát dotklo studia Red Storm Entertainment v Severní Karolíně v USA. Firma v něm podle všeho zastavila dosavadní vývoj a zároveň se rozloučila se 105 dosavadními zaměstnanci.
Změny neznamenají vyslovený konec týmu. Studio zůstane i nadále aktivní, zbylí zaměstnanci zaměří své zkušenosti a dovednosti na vývoj enginu Snowdrop či vztahy se zákazníky. Ačkoliv je zpráva pro dotčené pravděpodobně těžká, odcházejícím měla být dle všeho nabídnutá komplexní podpora včetně vysokého odstupného. Vlnou propouštění prochází Red Storm v krátkém úseku už potřetí, té nynější předcházela restrukturalizace v srpnu 2024 a červenci 2025.
Studio vzniklo v roce 1996 a spojíte si ho hlavně s hrami na motivy románů Toma Clancyho, především ze série Ghost Recon. V roce 2023 poslalo do světa Assassin's Creed Nexus pro Meta Quest 2, zároveň mělo také prsty ve zrušené dvojici Splinter Cell VR a The Division: Heartland, což jsou dost možná hlavní důvody, proč se stalo terčem opakovaného propouštění.
Další smutná zpráva ale znamená další krok Yvese Guillemota ve snaze letos ušetřit stanovených 200 milionů eur. S firemní strukturou Ubisoftu pomůže rozdělení do několika kreativních domů, které se budou starat o přidělené značky. Vedení si od kroku kromě šetření slibuje mimo jiné větší transparentnost.