Ani stávka Ubisoft nezastavila. Propouští další stovku lidí
20. 3. 2026 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Ubisoft má za sebou brutální vstup do nového roku, kdy zrušil řadu projektů, propustil zaměstnance nejen ve francouzském ústředí a řešil stávku, na níž podle všeho vedení dosud moc nereagovalo. Vše v rámci široké restrukturalizace, která má ušetřit stovky milionů a zároveň zpřehlednit strukturu. Jenomže optimalizace si žádá značné škrty, které stále ani zdaleka nekončí.

Zdroje informovaly stránku GamesIndustry.biz o dalším propouštění, které se tentokrát dotklo studia Red Storm Entertainment v Severní Karolíně v USA. Firma v něm podle všeho zastavila dosavadní vývoj a zároveň se rozloučila se 105 dosavadními zaměstnanci.

Změny neznamenají vyslovený konec týmu. Studio zůstane i nadále aktivní, zbylí zaměstnanci zaměří své zkušenosti a dovednosti na vývoj enginu Snowdrop či vztahy se zákazníky. Ačkoliv je zpráva pro dotčené pravděpodobně těžká, odcházejícím měla být dle všeho nabídnutá komplexní podpora včetně vysokého odstupného. Vlnou propouštění prochází Red Storm v krátkém úseku už potřetí, té nynější předcházela restrukturalizace v srpnu 2024 a červenci 2025.

Assassin's Creed IV: Black Flag
AKTUALIZOVÁNO: Ubisoft představuje vedení své nejlukrativnější značky

Studio vzniklo v roce 1996 a spojíte si ho hlavně s hrami na motivy románů Toma Clancyho, především ze série Ghost Recon. V roce 2023 poslalo do světa Assassin's Creed Nexus pro Meta Quest 2, zároveň mělo také prsty ve zrušené dvojici Splinter Cell VR a The Division: Heartland, což jsou dost možná hlavní důvody, proč se stalo terčem opakovaného propouštění.

Další smutná zpráva ale znamená další krok Yvese Guillemota ve snaze letos ušetřit stanovených 200 milionů eur. S firemní strukturou Ubisoftu pomůže rozdělení do několika kreativních domů, které se budou starat o přidělené značky. Vedení si od kroku kromě šetření slibuje mimo jiné větší transparentnost.

Ubisoft, Gamesindustry.biz
The Division: Heartland Assassin's Creed Nexus
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko

