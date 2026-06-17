Ani ne měsíc po vydání sci-fi střílečky Luna Abyss byl celý tým propuštěn
zdroj: Kwalee

Ani ne měsíc po vydání sci-fi střílečky Luna Abyss byl celý tým propuštěn

PC PlayStation 5 Xbox Series

17. 6. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Necelý měsíc po vydání sci-fi akce Luna Abyss přichází velmi nepříjemná zpráva. Celý tým studia Kwalee Labs byl za nevysvětlených okolností propuštěn a zdá se, že celá vývojářská divize vydavatele Kwalee fakticky končí. Informaci zveřejnila na síti LinkedIn generální ředitelka studia Hollie Emery.

 

Ve svém vyjádření uvedla, že všichni zaměstnanci byli propuštěni k 15. červnu a že šlo o rozhodnutí, které bylo zcela mimo kontrolu samotného týmu. „Celý tým byl propuštěn. Bylo to rozhodnutí, které bylo kompletně mimo naši kontrolu,“ napsala Emery.

Vývojáři přitom vydali Luna Abyss teprve minulý měsíc. Šlo o první interně vyvíjený projekt Kwalee Labs, který kombinoval first-person akci, bullet hell souboje a průzkum obří opuštěné megastruktury. Studio se zároveň chlubilo pozitivními reakcemi médií i části hráčské komunity. Důvod propouštění zatím nebyl oficiálně vysvětlen. V oznámení se neobjevují žádné konkrétní finanční údaje ani informace o prodejích.

Luna Abyss
Téma
Pod radarem: Fyzická kostkovaná, slovenský boomer shooter, manažer taxíků a Schrödinger

V herním průmyslu ale podobné situace často souvisejí s nenaplněnými obchodními očekáváními. I relativně dobře hodnocená hra může skončit jako finanční zklamání, pokud nedosáhne interně stanovených cílů. Luna Abyss přitom dokázalo zaujmout výrazným vizuálním stylem. Kritici často vyzdvihovali monumentální architekturu, atmosféru a inspiraci tituly jako Returnal nebo NieR: Automata, aniž by hra působila jako pouhá kopie.

Propuštění celého týmu je tak dalším příkladem pokračující krize v herním průmyslu, která v posledních dvou letech zasáhla stovky studií po celém světě.

Smarty.cz
Tagy:
akční střílečka bullet hell
Zdroje:
Kwalee
Hry:
Luna Abyss
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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