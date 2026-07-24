Ani legenda prokletí nezlomila. Thick as Thieves končí podporu dva měsíce po vydání

Warren Spector je americkým designérem, který světu dal System Shock, Deus Ex, Wing Commander i několik dílů Ultimy. Nicméně nakonec ani jeho zkušenosti a zápal pro digitální zábavu nestačily k tomu, aby dokázal prorazit v aktuálně trochu prokletém herním trhu.
Ani vcelku pozitivní recenze Michala Krupičky na Thick as Thieves nepomohla k výraznějšímu úspěchu. Ba dokonce ani vysloveně minimální cenovka v hodnotě 4,99 eur. Kooperace prošuměla bez většího zájmu, což je zároveň důvodem, proč studio OtherSide Entertainment končí její podporu a další vývoj.
Zprávy potvrdil vedoucí projektu Jeff Hickman v nejnovějším blogovém příspěvku. Nastínil v něm nahnutý osud studia, v němž po neúspěchu jejich novinky došlo ke dvěma vlnám propouštění a v útrobách tak aktuálně zůstává ani ne deset zaměstnanců. Kvůli této situaci Thick as Thieves už nedostane žádné další updaty, takže aktuální obsah je vším, co ve hře najdete.
„Upřímně řečeno, není to výsledek, který by si někdo z nás přál, ale musíme se smířit s tím, že další vývoj dodatečného obsahu, herních režimů a systémů není schůdnou cestou,“ napsal.
Nepříznivou zprávu se tým ale snaží alespoň trochu zjemnit tím, že společně s vydavatelstvím Megabit zajistili, aby titul byl nadále hratelný. V praxi to znamená vydání nové verze, která bude podporovat peer-to-peer servery. Jádro zážitku zůstane beze změn.
Zpětně je otázkou, jestli hře některé kroky spíše neublížily. Minimální cenovka mohla v některých lidech vyvolat pocit zoufalství a lacinosti. K tomu titul vyšel rovnou v „plné“ verzi, ačkoliv na startu obsahoval pouze dvě mapy, což spíše odkazuje ke štítku předběžného přístupu.
Výsledek těchto potenciálních scénářů se ovšem už zjevně nikdy nedozvíme a je otázkou, jestli vůbec studio OtherSide přežije. Kdyby vás ale Thick as Thieves zajímalo, za jeho vyzkoušení opravdu moc nedáte.