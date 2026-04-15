Analýza: Většina příjmů z her už jde mimo 20 nejúspěšnějších blockbusterů
zdroj: Activision

Analýza: Většina příjmů z her už jde mimo 20 nejúspěšnějších blockbusterů

15. 4. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Dominance velkých AAA titulů je podle nové analýzy na ústupu. Data výzkumu o PC a konzolovém trhu společnosti Newzoo ukazují, že na PC už většina peněz neteče k největším hitům, ale ke hrám mimo dvacet nejprodávanějších titulů.

Na západních trzích – tedy včetně USA, Velké Británie nebo Německa – připadlo loni 56 % příjmů z PC her na tituly, které se nevejdou do dvacítky nejvýdělečnějších v roce. Ještě v roce 2022 to bylo 48 %, takže jde o poměrně jasný a přetrvávající trend, který lze sledovat i na konzolích, byť pomaleji. Mimo top 20 směřuje zhruba 38 % výdajů na PlayStationu a 35 % na Xboxu.

Spider-Man 2
Novinky
Za neúspěch PC portů her od PlayStationu může opožděné vydání, naznačuje nová analýza

Když se bavíme o top 20 nejhranějších hrách, je dobré podotknout, že novinky byste mezi nimi hledali jen marně. Z loňských titulů se do nich podařilo proniknout jen Marvel Rivals a Wuthering Waves. Jinak v první desítce najdete stálice jako Roblox, Counter-Strike 2, League of Legends, Minecraft, Fortnite, Dota 2, Valorant, World of Warcraft, The Sims 4, Call of Duty, Escape from Tarkov, GTA V, PUBG, Apex Legends, Overwatch 2, Diablo IV a podobně. Složení top 5 se navíc prakticky nemění už od roku 2023.

Mimo hlavní proud se ale odehrává zajímavější vývoj. Daří se hlavně RPG a adventurám, například Path of Exile 2, Monster Hunter Wilds nebo Kingdom Come: Deliverance II. Silnou pozici si drží i starší tituly jako Cyberpunk 2077, Elden Ring nebo The Elder Scrolls V: Skyrim, které díky dlouhodobé podpoře a modům zůstávají relevantní i po letech.

Zásadní roli hraje i obchodní model. Zatímco top 20 dominují free-to-play hry, mimo něj tvoří většinu klasické prémiové hry. Nárůst zájmu o hry mimo model her coby služeb by mohl mylně vyvolat dojem, že lidé méně hrají. To ale podle Newzoo není pravda, ba naopak celkový herní čas na PC nepatrně narostl, přičemž podíl času strávených mimo tituly v top 20 vzrostl z 33 % v roce 2022 na 42 %.

Celkový obrázek je ale jasný: Prostor mimo největší AAA hity roste a začíná být strategicky důležitější než dřív. Neznamená to konec blockbusterů, spíš to, že vedle nich vzniká stále silnější druhá liga, která si ukrajuje čím dál větší kus trhu. Ostatně nedávno si nad vývojem trhu posteskl i Epic, že se svojí dojnou krávou Fortnite už není schopen zaujmout tak široké publikum.

analýza nejprodávanější prodeje
Zdroje:
Newzoo
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
Valor Mortis - Datum vydání
Valor Mortis - Datum vydání
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Inquisitor Simulator – Oznámení
Inquisitor Simulator – Oznámení
Alkahest - Gameplay Trailer
Alkahest - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Stranger Than Heaven – Pět období
Stranger Than Heaven – Pět období

