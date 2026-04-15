Analýza: Většina příjmů z her už jde mimo 20 nejúspěšnějších blockbusterů

Dominance velkých AAA titulů je podle nové analýzy na ústupu. Data výzkumu o PC a konzolovém trhu společnosti Newzoo ukazují, že na PC už většina peněz neteče k největším hitům, ale ke hrám mimo dvacet nejprodávanějších titulů.
Na západních trzích – tedy včetně USA, Velké Británie nebo Německa – připadlo loni 56 % příjmů z PC her na tituly, které se nevejdou do dvacítky nejvýdělečnějších v roce. Ještě v roce 2022 to bylo 48 %, takže jde o poměrně jasný a přetrvávající trend, který lze sledovat i na konzolích, byť pomaleji. Mimo top 20 směřuje zhruba 38 % výdajů na PlayStationu a 35 % na Xboxu.
Když se bavíme o top 20 nejhranějších hrách, je dobré podotknout, že novinky byste mezi nimi hledali jen marně. Z loňských titulů se do nich podařilo proniknout jen Marvel Rivals a Wuthering Waves. Jinak v první desítce najdete stálice jako Roblox, Counter-Strike 2, League of Legends, Minecraft, Fortnite, Dota 2, Valorant, World of Warcraft, The Sims 4, Call of Duty, Escape from Tarkov, GTA V, PUBG, Apex Legends, Overwatch 2, Diablo IV a podobně. Složení top 5 se navíc prakticky nemění už od roku 2023.
Mimo hlavní proud se ale odehrává zajímavější vývoj. Daří se hlavně RPG a adventurám, například Path of Exile 2, Monster Hunter Wilds nebo Kingdom Come: Deliverance II. Silnou pozici si drží i starší tituly jako Cyberpunk 2077, Elden Ring nebo The Elder Scrolls V: Skyrim, které díky dlouhodobé podpoře a modům zůstávají relevantní i po letech.
Zásadní roli hraje i obchodní model. Zatímco top 20 dominují free-to-play hry, mimo něj tvoří většinu klasické prémiové hry. Nárůst zájmu o hry mimo model her coby služeb by mohl mylně vyvolat dojem, že lidé méně hrají. To ale podle Newzoo není pravda, ba naopak celkový herní čas na PC nepatrně narostl, přičemž podíl času strávených mimo tituly v top 20 vzrostl z 33 % v roce 2022 na 42 %.
Celkový obrázek je ale jasný: Prostor mimo největší AAA hity roste a začíná být strategicky důležitější než dřív. Neznamená to konec blockbusterů, spíš to, že vedle nich vzniká stále silnější druhá liga, která si ukrajuje čím dál větší kus trhu. Ostatně nedávno si nad vývojem trhu posteskl i Epic, že se svojí dojnou krávou Fortnite už není schopen zaujmout tak široké publikum.