Americký patentový úřad zrušil Nintendu pokémoní patenty

Tvůrci Palworldu ze studia Pocketpair dostali další munici do soudního sporu s Nintendem. Americký patentový úřad zrušil dříve udělený kontroverzní patent japonské společnosti, který byl zaměřený na mechanismus vyvolání postavičky za účelem boje na straně hráčského avatara.
O rozhodnutí znovu informoval server Games Fray, který celý spor bedlivě sleduje. Nintendo si tak evidentně ukouslo příliš velké sousto, jelikož po opětovném přezkoumání, které vyvolal sám nový ředitel USPTO, úřad zamítl všech 26 nároků obsažených ve dříve schváleném patentu ze září 2025.
Samozřejmě za zmínku stojí, že ani toto rozhodnutí není konečné. Nintendo má opět dva měsíce na reakci, což by mohlo vést až k odvolání u Federálního soudu, kvůli čemuž se celá situace zase povážlivě protáhne. Tedy za předpokladu, že japonskému gigantovi bude v případě odvolání vyhověno.
Pomyslný míč se tak aktuálně nachází na straně Nintenda, které se musí rozhodnout, zda se bude snažit nadále prosadit platnost patentů, nebo se v argumentaci vydá jinou cestou. Faktem nicméně je, že probíhající soudní spor rozhodně nepomáhá reputaci společnosti, ačkoliv je zjevné, že „Pokémoni se zbraněmi“ skutečně v některých ohledech až moc překročili hranici inspirace.
Patent na princip, na němž stojí drtivá většina her ze série Pokémon, firma původně získala bez jakýchkoliv námitek úřadu, což se ale záhy změnilo. Jeho udělení vzbudilo vlnu kritiky veřejnosti i právních odborníků, kteří tvrdili, že ho nikdy neměla dostat. Aby se pokusil zachránit reputaci amerického patentovaného úřadu, zasáhl nový šéf John A. Squires a spustil přezkoumání na základě „zásadních nových otázek ohledně patentovatelnosti“, mezi nimiž se objevily i dvě starší patentové přihlášky – jedna od Konami, druhá od samotného Nintenda.
S tím nakonec souhlasil i japonský patentový úřad, který chytání příšerek pro nedostatek originality patentovat odmítl. Nintendo to nicméně nezastavilo a jejich právní boj je natolik agresivní, že některé patenty upravuje dokonce i v průběhu soudního procesu. Ke smíru nepomohla ani změna herních mechanismů v Palworldu, odku zmizely například vyvolávací míčky příliš připomínající Pokébally.
Přirozeně platí, že rozhodnutí nemá vysloveně přímý vliv na probíhající soud s Pocketpairem, nicméně studio tak rozhodně dostalo další způsoby obrany, aby přehouplo jazýček soudních vah ku svému prospěchu. Právníci Nintenda si ale neodpočinou, jelikož bojují hned na několika stranách. Třeba s Trumpovou administrativou kvůli nepředvídatelným clům.