Amazon vypne New World. MMORPG hit z roku 2021 skončí v lednu 2027

Rozsáhlé propouštění v Amazonu a škrty v herní divizi si vybírají další daň. Tentokrát padlo rozhodnutí o definitivním konci MMORPG New World. Hit roku 2021, který při startu zvládl na Steamu nalákat přes milion souběžně hrajících lidí, se příští rok nadobro rozloučí.
Po dřívějším oznámení konce obsahových aktualizací studio nyní potvrdilo i přesné datum vypnutí serverů. Svět Aeternum se uzavře 31. ledna 2027. Do té doby se mohou majitelé hry volně vracet ke svým postavám, plnit úkoly a trávit poslední společné chvíle se svými hrdiny i s přáteli. Po pěti a půl letech pak New World definitivně zmizí z online mapy.
První kroky k ukončení provozu už začly. Včera byla hra stažená z prodeje, takže se k ní nedostanou žádní další zájemci. Od 20. července skončí možnost nákupu prémiové herní měny, přičemž hráči nemají nárok na vrácení peněz, které v obchodě nechali. Pokud jste ovšem titul zakoupili teprve nedávno, kontaktujte podporu a možná se na vás usměje štěstí. Jemnou náplastí na způsobenou bolest fanoušků může být fakt, že aktuální sezóna Nighthaven ve hře zůstane až do jejího konce.
„Chceme poděkovat hráčům za jejich oddanost a nadšení. Jsme vděční za čas, který jsme s vámi strávili při vytváření světa Aeternum. Společně jsme vybudovali něco výjimečného. I když nás loučení mrzí, jsme poctění, že jsme mohli s komunitou sdílet tolik věcí. Těšíme se na další společný rok a na to, že tomuto fantastickému dobrodružství připravíme rozloučení hodné hrdinů,“ uvádí studio v oficiálním prohlášení.
Je to přitom škoda. Po velkém odlivu hráčů se hra s postupujícími roky stabilizovala a vytvořila si věrnou komunitu lidí. Pravidelné aktualizace a povedené rozšíření Rise of the Angry Earth, které přineslo mimo jiné i mounty, odstranily řadu původních problmů a z MMO se nakonec stala solidní alternativa ke konkurenci.
Navzdory konci New Worldu ale Amazon k hernímu průmyslu záda neotáčí. Nadále figuruje coby vydavatel nových Tomb Raiderů a chystá řadu seriálových adaptací. Kromě sličné archeoložky a aktuální druhé řady Falloutu chystá třeba seriál podle God of War, který nedávno našel svou hlavní hvězdu.