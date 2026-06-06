Alien: Isolation 2 se z vesmíru přesune do izolované kolonie. Teror bude stejně intenzivní

Po náznacích to je konečně černé na bílém. Creative Assembly během Sumer Game Festu 2026 oficiálně představilo pokračovatele jednoho z nejlepších digitálních hororů, kterým není nic jiného než Alien: Isolation 2.
Premiérová ukázka jasně ukazuje, že tým rozhodně nepoleví v teroru, kterým hráče společně s xenomorfem provedou. Nebudete ale tentokrát na palubě vesmírné stanice Sevastopol, nýbrž se přesunete do útrob izolované kolonie na odlehlé planetě, na jejímž povrchu začne řádit dobře známá hrozba.
Alien: Isolation 2 se chystá na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2. Ačkoliv se na pokračování pracuje už pár let, vydání očekávejte nejdříve v pozdějších měsících příštího roku. Další detaily bychom se nicméně měli dozvědět už brzy.