Alien: Isolation 2 se z vesmíru přesune do izolované kolonie. Teror bude stejně intenzivní
zdroj: Creative Assembly

Alien: Isolation 2 se z vesmíru přesune do izolované kolonie. Teror bude stejně intenzivní

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

6. 6. 2026 0:10 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Po náznacích to je konečně černé na bílém. Creative Assembly během Sumer Game Festu 2026 oficiálně představilo pokračovatele jednoho z nejlepších digitálních hororů, kterým není nic jiného než Alien: Isolation 2.

zdroj: Creative Assembly

Premiérová ukázka jasně ukazuje, že tým rozhodně nepoleví v teroru, kterým hráče společně s xenomorfem provedou. Nebudete ale tentokrát na palubě vesmírné stanice Sevastopol, nýbrž se přesunete do útrob izolované kolonie na odlehlé planetě, na jejímž povrchu začne řádit dobře známá hrozba.

Alien: Isolation 2 se chystá na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2. Ačkoliv se na pokračování pracuje už pár let, vydání očekávejte nejdříve v pozdějších měsících příštího roku. Další detaily bychom se nicméně měli dozvědět už brzy.

Smarty.cz
Tagy:
stealth Vesmír alien Summer Game Fest 2026
Zdroje:
Creative Assembly
Hry:
Alien: Isolation 2
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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