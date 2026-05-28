Alan Wake a Control měli prodat více kopií. Nový šéf Remedy sází na adaptace
zdroj: Remedy

28. 5. 2026 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Není tomu dlouho, co do čela finských Remedy Entertainment nastoupil nový generální ředitel Jean-Charles Gaudechon. Člověk se zkušenostmi z EA a sázkové platformy chce postrčit firmu k lepším výsledkům, což některé fanoušky společně s jeho historii vystrašilo. Gaudechon se tak na jejich obavy snaží reagovat, avšak otázkou je, jestli úspěšně.

V plodném rozhovoru pro The Game Business uvedl, že má jasné plány, kam společnost směřovat. Zároveň ale nechce měnit její DNA ani úspěšnou třicetiletou historii. Jde podle jeho slov o jedno ze studií, kterým hráči upřímně fandí, přičemž sám přiznává, že po jeho usazení do role mu řada přátel psala, že studio nesmí zkazit.

„Po oznámení mi lidé z branže i blízcí přátelé posílali zprávy, ve kterých mi gratulovali k nové pozici a na závěr vždycky dodávali, ať to nezkazím. Psali, že mají Remedy rádi,“ uvedl Gaudechon v rozhovoru.

Nový šéf si tak přeje, aby firma nadále tvořila hry, jimiž je proslulá. Zároveň ale dodává, že by měla rozšiřovat své stávající herní série a provést určitá vylepšení, aby se její tvorba dostala k širšímu publiku. Při pohledu zevnitř věří, že tým neukázal ani polovinu jeho potenciálu a hry jako Control či Alan Wake mohli dodat daleko více, přičemž ho mrzí, že neprodaly více kopií.

Podle něho by se tak měl trochu změnit pohled studia, jenž potřebuje u některých svých značek myslet ve větším měřítku, aby se našlo širší publikum, než jaké je to současné. Potřeba mimo jiné vyplývá z toho, že žádná z jejich her není vyslovený komerční blockbuster, přičemž multiplayerové FBC: Firebreak se naopak stalo vysloveným průšvihem po všech stránkách.

Jedním ze způsobů, jakým chtějí aktuální značky dostat mezi další lidi, jsou filmové a televizní adaptace. Už v roce 2024 Remedy uzavřelo partnerství s Annapurna Pictures, aby jim pomohlo zafinancovat vývoj dalšího Controlu výměnou za televizní a filmová práva na příběhy o spisovateli i Jesse Faden.

„Podle mě je to jedna z prvních věcí, které musíme vyřešit, a to do jisté míry ještě předtím, než se pustíme do vývoje dalších her. V první řadě musíme maximálně využít potenciál těch her, které už máme, protože jsou úžasné. A k tomu nám pomůže právě přístup napříč médii,“ pronesl.

Samo o sobě nejde o špatný směr, jelikož filmové a seriálové adaptace na základě oblíbených videoherních značek zažívají boom. Tento přechod by se tak firmě i jejich sériím mohl vyplatit, stejně jako Gaudechonův příslib toho, že od firmy určitě neuvidíme free-to-play mobilní hry ani velké využití umělé inteligence, která podle něho stále není schopná efektivně zlevnit vývojový proces a zastoupit kreativní myšlení členů studia.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
