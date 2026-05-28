Alan Wake a Control měli prodat více kopií. Nový šéf Remedy sází na adaptace

Není tomu dlouho, co do čela finských Remedy Entertainment nastoupil nový generální ředitel Jean-Charles Gaudechon. Člověk se zkušenostmi z EA a sázkové platformy chce postrčit firmu k lepším výsledkům, což některé fanoušky společně s jeho historii vystrašilo. Gaudechon se tak na jejich obavy snaží reagovat, avšak otázkou je, jestli úspěšně.
V plodném rozhovoru pro The Game Business uvedl, že má jasné plány, kam společnost směřovat. Zároveň ale nechce měnit její DNA ani úspěšnou třicetiletou historii. Jde podle jeho slov o jedno ze studií, kterým hráči upřímně fandí, přičemž sám přiznává, že po jeho usazení do role mu řada přátel psala, že studio nesmí zkazit.
„Po oznámení mi lidé z branže i blízcí přátelé posílali zprávy, ve kterých mi gratulovali k nové pozici a na závěr vždycky dodávali, ať to nezkazím. Psali, že mají Remedy rádi,“ uvedl Gaudechon v rozhovoru.
Nový šéf si tak přeje, aby firma nadále tvořila hry, jimiž je proslulá. Zároveň ale dodává, že by měla rozšiřovat své stávající herní série a provést určitá vylepšení, aby se její tvorba dostala k širšímu publiku. Při pohledu zevnitř věří, že tým neukázal ani polovinu jeho potenciálu a hry jako Control či Alan Wake mohli dodat daleko více, přičemž ho mrzí, že neprodaly více kopií.
Podle něho by se tak měl trochu změnit pohled studia, jenž potřebuje u některých svých značek myslet ve větším měřítku, aby se našlo širší publikum, než jaké je to současné. Potřeba mimo jiné vyplývá z toho, že žádná z jejich her není vyslovený komerční blockbuster, přičemž multiplayerové FBC: Firebreak se naopak stalo vysloveným průšvihem po všech stránkách.
Jedním ze způsobů, jakým chtějí aktuální značky dostat mezi další lidi, jsou filmové a televizní adaptace. Už v roce 2024 Remedy uzavřelo partnerství s Annapurna Pictures, aby jim pomohlo zafinancovat vývoj dalšího Controlu výměnou za televizní a filmová práva na příběhy o spisovateli i Jesse Faden.
„Podle mě je to jedna z prvních věcí, které musíme vyřešit, a to do jisté míry ještě předtím, než se pustíme do vývoje dalších her. V první řadě musíme maximálně využít potenciál těch her, které už máme, protože jsou úžasné. A k tomu nám pomůže právě přístup napříč médii,“ pronesl.
Samo o sobě nejde o špatný směr, jelikož filmové a seriálové adaptace na základě oblíbených videoherních značek zažívají boom. Tento přechod by se tak firmě i jejich sériím mohl vyplatit, stejně jako Gaudechonův příslib toho, že od firmy určitě neuvidíme free-to-play mobilní hry ani velké využití umělé inteligence, která podle něho stále není schopná efektivně zlevnit vývojový proces a zastoupit kreativní myšlení členů studia.