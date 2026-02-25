Akce v 007: First Light má připomínat sérii Arkham se spektáklem Uncharted
Akce v 007: First Light má připomínat sérii Arkham se spektáklem Uncharted

007: First Light
007: First Light
007: First Light
Nakolik bude 007: First Light od IO Interactive jen přeskinovaným Hitmanem? To se dozvíme koncem května, nicméně studio otevřeně přiznává nečekanou inspiraci, která bude k vidění hlavně v akčních pasážích.

Na rozdíl od Hitmana, kde byla přímá konfrontace spíše nouzovým řešením, bude First Light klást na souboje a přestřelky mnohem větší důraz. Nevíme sice, nakolik se jim bude možné úplně vyhnout, na druhé straně si IOI dávají pořádně záležet, aby hratelnost byla rychlá, plynulá a spektakulární. Inspirovali se přit tom u těch nejlepších a možná trochu nepravděpodobných – v sérii Batman: Arkham a v Uncharted.

007: First Light
Novinky
Dojmy z Gamescomu: James Bond v 007: First Light zachraňuje diplomatické vztahy se Slovenskem

V rozhovoru pro Game Informer to řekl šéf gameplayer Andreas Krogh. „Když se podíváte na naše trailery, poznáte spoustu referencí. Freeflow systém z Batmana, ale také zničitelnost prostředí z Uncharted. Střelba je taky inspirovaná jinými moderními hrami,“ uvádí Krogh se samozřejmým dodatkem, že nejde o bezduché kopírování.

Letmo se otře i o různé způsoby řešení situací. Hráč by si měl sám zvolit přístup – ať už preferuje pěstní souboje, stealth, nebo typicky bondovské řešení situace pomocí šarmu a gadgetů. 007: First Light měl původně vyjít v březnu, ale byl posunut na 27. května, aby vývojáři získali více času na finální doladění. S blížícím se vydáním studio postupně odhaluje další detaily, včetně toho, že jedním z protivníků bude pirátský král ztvárněný hudebníkem Lenny Kravitz. 007: First Light tak míří na PC, PS5, Nintendo Switch 2 a Xbox Series X/S 

