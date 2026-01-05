Agent Jejího Veličenstva bude mít zpoždění. 007: First Light potřebuje čas na doladění

Zatímco nový filmový představil charismatického agenta se zálibou ve vodce martini stále hledá svou tvář, virtuální představuje novinky jako na běžícím páse. Kromě Patricka Gibsona a přítomnosti vozu Aston Martin Valhalla se tak třeba nedávno důkladně představil záporák s tváří a hlasem Lennyho Kravitze. Přísun ukázek vytvářel iluzi toho, že jde všechno podle plánu. Zjevně ale šlo opravdu jen o iluzi.
Tým těsně před Štědrým dnem přišel s oznámením odkladu, kterého si dost možná řada lidí ani nevšimla, jelikož byli už ve sváteční náladě. Odklad ovšem není nikterak drastický. Místo původního března vyjde 007: First Light o dva měsíce později, konkrétně 27. května 2026. Mladý agent Jejího Veličenstva se proto posouvá do měsíce, kdy vyjde ambiciózní The Relic: First Guardian a nový LEGO Batman.
Důvodem je už tradiční potřeba dodatečného času na to, aby tým mohl přinést ten nejlepší zážitek, jaký si hráči i příznivci švarného agenta s povolením zabíjet zaslouží. Vzhledem k tomu, že práce pokračují dobře a hra je už v této fázi hratelná od začátku do konce, se dodatečný čas využije hlavně pro vyhlazování ostrých hran, aby se v komoře zbytečně nezasekávaly náboje.
„007: First Light je náš dosud nejambicióznější projekt a tým se plně soustředí na to, aby přinesl nezapomenutelný zážitek s Jamesem Bondem, který spojuje dechberoucí akci, cestování po světě, špionáž, vynálezy, automobilové honičky a mnoho dalšího. Jako nezávislý vývojář a vydavatel nám toto rozhodnutí umožňuje zajistit, že zážitek bude od prvního dne splňovat úroveň kvality, kterou si hráči zaslouží,“ píše IO Interactive v oznámení.
Objevovat začátek kariéry špióna v 007: First Light půjde v osudný den na PC, PlayStationu 5, Xboxu Series X/S i Nintendu Switch 2. Další odklady snad už nebudou v plánu. Při čekání se pusťte třeba do spekulací, že ústřední píseň, která neodmyslitelně patří ke každé bondovce, nazpívá Lana Del Rey.