Agent Jejího Veličenstva bude mít zpoždění. 007: First Light potřebuje čas na doladění

zdroj: IO Interactive

5. 1. 2026 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Zatímco nový filmový představil charismatického agenta se zálibou ve vodce martini stále hledá svou tvář, virtuální představuje novinky jako na běžícím páse. Kromě Patricka Gibsona a přítomnosti vozu Aston Martin Valhalla se tak třeba nedávno důkladně představil záporák s tváří a hlasem Lennyho Kravitze. Přísun ukázek vytvářel iluzi toho, že jde všechno podle plánu. Zjevně ale šlo opravdu jen o iluzi.

Tým těsně před Štědrým dnem přišel s oznámením odkladu, kterého si dost možná řada lidí ani nevšimla, jelikož byli už ve sváteční náladě. Odklad ovšem není nikterak drastický. Místo původního března vyjde 007: First Light o dva měsíce později, konkrétně 27. května 2026. Mladý agent Jejího Veličenstva se proto posouvá do měsíce, kdy vyjde ambiciózní The Relic: First Guardian a nový LEGO Batman.

zdroj: IO Interactive

Důvodem je už tradiční potřeba dodatečného času na to, aby tým mohl přinést ten nejlepší zážitek, jaký si hráči i příznivci švarného agenta s povolením zabíjet zaslouží. Vzhledem k tomu, že práce pokračují dobře a hra je už v této fázi hratelná od začátku do konce, se dodatečný čas využije hlavně pro vyhlazování ostrých hran, aby se v komoře zbytečně nezasekávaly náboje.

007: First Light je náš dosud nejambicióznější projekt a tým se plně soustředí na to, aby přinesl nezapomenutelný zážitek s Jamesem Bondem, který spojuje dechberoucí akci, cestování po světě, špionáž, vynálezy, automobilové honičky a mnoho dalšího. Jako nezávislý vývojář a vydavatel nám toto rozhodnutí umožňuje zajistit, že zážitek bude od prvního dne splňovat úroveň kvality, kterou si hráči zaslouží,“ píše IO Interactive v oznámení.

Objevovat začátek kariéry špióna v 007: First Light půjde v osudný den na PC, PlayStationu 5, Xboxu Series X/S i Nintendu Switch 2. Další odklady snad už nebudou v plánu. Při čekání se pusťte třeba do spekulací, že ústřední píseň, která neodmyslitelně patří ke každé bondovce, nazpívá Lana Del Rey.

James Bond
IO Interactive, X
007: First Light
Ondřej Partl
