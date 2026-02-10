Aethus vypadá jako těžařské Satisfactory. Pracuje na něm studio vývojáře z Rockstaru

Kde jsme to jen viděli? Osamělá hrdinka na mimozemské planetě, zlá megakorporace, která vás pošle kopat na povrch, zatímco si sama hoví v teple a bezpečí, crafting, automatizace, stavba základny. Kdybyste chystaný Aethus nazvali Satisfactory z pohledu třetí osoby, moc vedle byste neminuli.
Hra vás zavede do vrstveného mimozemského světa, kde na povrchu budujete základnu z modulů a pod zemí odkrýváte stopy dávno ztroskotané vědecké expedice... a samozřejmě bohatství! Součástí je výzkum podivného nového prvku, sběr důkazů a postupné odhalování nepříjemných tajemství vašeho zaměstnavatele.
Mechanicky to připomíná Satisfactory říznuté Minecraftem. Rozdíl je v pohledu kamery a tempu. Místo FPS sledujete dění z third-person pohledu a hra působí víc jako akční adventura s důrazem na vyprávění. Za projektem stojí skotské studio Pawsmonaut Games. Zakladatel Alex Kane má za sebou práci v oddělení kvality od Rockstaru, ve studiu Build A Rocket Boy i ve Splash Damage, a Aethus je jeho první plně samofinancovaný a samovydaný titul.
Na Steamu se vývojáři chlubí oldschoolově etickým vývojem – žádná umělá inteligence, žádný early access, žádné mikrotransakce ani kosmetické blbosti za peníze. Aethus vychází 6. března na PC.