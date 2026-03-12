A zase ty zvěsti o remasteru Falloutu 3. Tentokrát kvůli sběratelské figurce

Chystaný remaster Falloutu 3 začíná být podobně špatně chráněným tajemstvím jako existence remaku Assassin's Creed: Black Flag. Po vlně spekulací, které sice špatně předvídaly shadow drop remaku na konec 2. řady seriálového Falloutu, se přidává další. Tentokrát z nečekaného zdroje – od výrobce sběratelských figurek.
Několik distributorů totiž začalo ve svých katalozích uvádět produkt s názvem „ELITE EDITION 7IN – Fallout 3 Remastered – T-45B Nuka Cola“. Figurka od společnosti McFarlane Toys má podle listingů dorazit během léta. Podobné úniky z katalogů figurek se v minulosti ukázaly jako překvapivě spolehlivé. Fanoušci připomínají, že právě McFarlane Toys už několikrát nepřímo odhalil chystané projekty ještě před oficiálním oznámením.
Podle informací z obchodů se navíc produkty objevují na více místech a některé e-shopy už dokonce přijímají předobjednávky. Datum vydání je zatím orientačně stanoveno na červenec nebo srpen. Samotný název figurky obsahuje označení T-45B, ikonického power armoru z obalu hry. Dodatek Nuka Cola může znamenat speciální barevnou variantu nebo tematickou edici.
Pokud se spekulace potvrdí, remaster Fallout 3 by zapadl do současné strategie Bethesdy vracet starší RPG klasiky v modernizované podobě. Po úspěchu remasteru The Elder Scrolls IV: Oblivion by návrat do postapokalyptického Washingtonu mohl být dalším krokem, zatím ale platí k informacím přistupovat s jistou dávkou obezřetnosti. Bethesda ani Microsoft existenci remasteru nepotvrdili.