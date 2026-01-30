A Whisper of Fall: Jinyiwei je dalším čínským exportem s vysokými ambicemi a stylovými souboji

Zdá se, že Black Myth: Wukong odstartoval trend ambiciózních čínských her, které by rády pronikly i na západní trh. Postupně to ukázal Wuchang: Fallen Feathers, Where Winds Meet a letos dojde i na Phantom Blade Zero. Výčet roste závratnou rychlostí, takže se k pelotonu rovnou připojuje také A Whisper of Fall: Jinyiwei.
Tentokrát jde o projekt studia CangMo Game Entertainment se sídlem v Čcheng-tu. Osobně se musím přiznat, že příliš rozdílů oproti předchozím zmíněným hrám moc nevidím a tak nějak mi přijde, že se tyhle čínské akční adventury/RPG začínají trochu podobat jako vejce vejci. Není to však hned nutně špatně.
Podzimní šeptání vás vypraví do prastaré Číny, tentokrát v těle obyčejného lodníka, kterého vliv osudu pověří těžkým úkolem – v utajení infiltrovat Císařskou gardu dynastie Ming a trochu tím napomoci černému trhu. Při plnění misí si postupně osvojíte různá bojová umění a dostanete se dostatečně hluboko, abyste mohli rozplétat masivní konspiraci v útrobách celého císařství.
Z popisu to vypadá, že budete takovým chameleonem přeskakujícím mezi jednotlivými frakcemi. Probádáte krásné lokace, využijete dedukci pro odhalení budoucnosti a pokusíte se přežít, s čímž vám zjevně pomůže i schopnost s manipulací času. Příběh se opět ponese ve wu-sia duchu, takže v soubojích očekávejte taneční kreace a svižný pohyb, kde občas vysloveně létáte.
Sympatické na tom je, že řešení úkolů by mělo být značně otevřené, takže zatímco někdy vám postačí prohodit pár chytře mířených slov, jindy se musíte k cíli proplížit a utkat se s ním v tváří tvář. Volba je na vás a preferovaném herním stylu.
A Whisper of Fall: Jinyiwei zamíří na PC a PlayStation 5. Zatím nemá určené datum vydání, ale jde o další z děl podpořených iniciativou China Hero Project, z níž v minulém vyšlo Lost Soul Aside.