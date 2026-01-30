A Whisper of Fall: Jinyiwei je dalším čínským exportem s vysokými ambicemi a stylovými souboji
zdroj: CangMo Game Entertainment

A Whisper of Fall: Jinyiwei je dalším čínským exportem s vysokými ambicemi a stylovými souboji

PC PlayStation 5

30. 1. 2026 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

A Whisper of Fall: Jinyiwei
A Whisper of Fall: Jinyiwei
A Whisper of Fall: Jinyiwei
Galerie

Zdá se, že Black Myth: Wukong odstartoval trend ambiciózních čínských her, které by rády pronikly i na západní trh. Postupně to ukázal Wuchang: Fallen Feathers, Where Winds Meet a letos dojde i na Phantom Blade Zero. Výčet roste závratnou rychlostí, takže se k pelotonu rovnou připojuje také A Whisper of Fall: Jinyiwei.

Tentokrát jde o projekt studia CangMo Game Entertainment se sídlem v Čcheng-tu. Osobně se musím přiznat, že příliš rozdílů oproti předchozím zmíněným hrám moc nevidím a tak nějak mi přijde, že se tyhle čínské akční adventury/RPG začínají trochu podobat jako vejce vejci. Není to však hned nutně špatně.

zdroj: CangMo Game Entertainment

Podzimní šeptání vás vypraví do prastaré Číny, tentokrát v těle obyčejného lodníka, kterého vliv osudu pověří těžkým úkolem – v utajení infiltrovat Císařskou gardu dynastie Ming a trochu tím napomoci černému trhu. Při plnění misí si postupně osvojíte různá bojová umění a dostanete se dostatečně hluboko, abyste mohli rozplétat masivní konspiraci v útrobách celého císařství.

Where Winds Meet
Novinky
Čínský hit Where Winds Meet vám nedá vydechnout. Chystá se nový region, bossové a mobilní port

Z popisu to vypadá, že budete takovým chameleonem přeskakujícím mezi jednotlivými frakcemi. Probádáte krásné lokace, využijete dedukci pro odhalení budoucnosti a pokusíte se přežít, s čímž vám zjevně pomůže i schopnost s manipulací času. Příběh se opět ponese ve wu-sia duchu, takže v soubojích očekávejte taneční kreace a svižný pohyb, kde občas vysloveně létáte.

Sympatické na tom je, že řešení úkolů by mělo být značně otevřené, takže zatímco někdy vám postačí prohodit pár chytře mířených slov, jindy se musíte k cíli proplížit a utkat se s ním v tváří tvář. Volba je na vás a preferovaném herním stylu.

A Whisper of Fall: Jinyiwei zamíří na PC a PlayStation 5. Zatím nemá určené datum vydání, ale jde o další z děl podpořených iniciativou China Hero Project, z níž v minulém vyšlo Lost Soul Aside.

Smarty.cz
Tagy:
historie akční fantasy čínská hra
Zdroje:
CangMo Game Entertainment
Hry:
A Whisper of Fall: Jinyiwei
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Super Mario galaktický film – Yoshi
Super Mario galaktický film – Yoshi
Kiln – Představení
Kiln – Představení
Forza Horizon 6 – Gameplay
Forza Horizon 6 – Gameplay
Fable – Gameplay
Fable – Gameplay
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Marathon - Datum vydání
Marathon - Datum vydání
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2

Nejnovější články