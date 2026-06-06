1666: Amsterdam je zpět. Tvůrce Assassin's Creed láká na čarodějnictví a naštvané kočky

Herní veterán Patrice Désilets, který dal světu původní Assassin's Creed, se po šestnácti letech strastiplné cesty konečně dočkal zadostiučinění. Na Summer Game Festu oficiálně vzkřísil svůj kdysi zrušený projekt 1666: Amsterdam. Temná akční adventura plná rituálů, démonů a čarodějnictví se tak po letech spekulací a právních bitev vrací v plné parádě a podle prvních záběrů pojetím a námětem silně připomíná chystané Assassin's Creed Hexe. Vývojáři navíc rovnou vypustili do světa i hratelnou ochutnávku v podobě samostatného prologu, který si můžete vyzkoušet.
Cesta této ambiciózní novinky na svět přitom připomíná hollywoodské drama. Désilets na hře původně pracoval už v roce 2013 pod křídly THQ Montréal, když však vydavatelství zkrachovalo, studio i s projektem pohltil Ubisoft, který vývojáře následně propustil a projekt uložil k ledu. Désilets se ale nevzdal, po krátké právní bitvě získal práva zpět a nyní ji konečně realizuje se svým vlastním sedmdesátičlenným týmem v montrealském studiu Panache Digital Games, které už má na svědomí rozporuplný evoluční survival Ancestors: The Humankind Odyssey.
Základní premisa hry slibuje temný a poměrně neotřelý zážitek z pohledu třetí osoby. „Každých 333 let se něco probouzí. 1666: Amsterdam je akční adventura z pohledu třetí osoby, temná příběhová hra, ve které Noa, známá jako Sběratelka, využívá čarodějnictví k odhalování démonických entit skrytých za lidskými tvářemi,“ uvádí oficiální popisek. Přes den budete vyšetřovat a odhalovat pravdu skrytou za fasádami amsterdamských domů, zatímco v noci, když nastane magický Esbat, dochází pod rouškou měsíce ke konfrontaci démonů v jejich skutečné, děsivé podobě.
Příběh se navíc nebude držet při zemi a nabídne rovnou tři různé časové roviny. Střípky pravyd budeme skládat napříč lety 1666, 1999 a současností. Klíčovým prvkem hratelnosti bude také jeden netradiční společník. Nou totiž na její pouti doprovodí Aaron, postava záhadně vytržená z roku 1999, která však vidí realitu očima kočky. Mezi oběma budete moct přepínat a zatímco Noa se spoléhá na prastarou magii a rituály předávané z generace na generaci, Aaron přináší mrštnost a průzkum z perspektivy čtyřnohého mazlíčka s velmi načuřeným výrazem.
Sám Patrice Désilets neskrýval po odhalení emoce ani hrdost: „Trvalo to opravdu dlouho a nemohl bych být pyšnější na náš tým téměř 70 talentovaných vývojářů v Montréalu,“ nechal se slyšet slavný designér. Zdůraznil také, že se studio za posledních šest let soustředilo výhradně na samotný vývoj bez jakýchkoliv marketingových triků. „Žádné falešné záběry ani vertical slice, jen skutečný, hratelný zážitek, který se vyvíjel build po buildu, den po dni. A dnes jsme konečně připraveni k vývoji přivzat i hráče.“
Pokud vás mix Amsterdamu, okultismu a kočičího špehování zaujal, nemusíte se jen dívat na trailery. Vývojáři ihned po skončení prezentace vydali na Steamu a Epic Games Store bezplatný, zhruba půlhodinový samostatný prolog. Podle Désiletse jde o ideální předkrm, který vás uvede do světa a představí vám hlavní postavy i herní mechanismy. „Je to jen malý vzorek toho, co přijde, amuse bouche před devítichodovým menu,“ láká na hostinu v podobě předběžného přístupu 1666: Amsterdam, který by měl odstartovat před koncem letošního roku.