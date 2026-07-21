007: First Light měl být původně týmovkou. IOI si to nakonec rozmysleli
zdroj: IO Interactive

007: First Light měl být původně týmovkou. IOI si to nakonec rozmysleli

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21. 7. 2026 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

007: First Light
007: First Light
007: First Light
Galerie

Přestože je 007: First Light především příběhem mladého Jamese Bonda, původní plány vývojářů byly výrazně odlišné. Studio IO Interactive totiž zvažovalo, že hra bude mnohem více připomínat týmové špionážní dobrodružství hned s několika agenty 00x. Buďme rádi, že nakonec příběh o Bondovi zůstal o titulním mladíkovi.

Hlavní scenárista Michael Vogt v rozhovoru pro Eurogamer prozradil, že první návrh příběhu počítal s tím, že Bond nebude jediným hlavním hrdinou. „V mém úplně prvním návrhu jsme si pohrávali s myšlenkou vytvořit příběh několika postav, kde spolu různí agenti 00 spolupracují,“ vysvětlil Vogt.

007: First Light
Recenze
007: First Light – recenze filmové akce s Jamesem Bondem

Právě proto podle něj úvod hry působí dojmem, že Bonda čeká dlouhodobá spolupráce s dalšími mladými agenty. Během výcviku poznáte například Cressidu Bright a Lennoxe Monroea, kteří dostávají překvapivě velký prostor. Vývojáři chtěli, abyste uvěřili, že právě tato skupina bude hlavním týmem celé hry. Pak ale přichází mise na Slovensku, kde se situace dramaticky změní.

Právě tato událost podle Vogta představuje zásadní zlom celé hry. „Nejdřív hráči věří, že půjde o týmové dobrodružství. Pak jim tu představu vezmeme,“ říká scenárista. Tím podle něj končí bezstarostná část Bondova života a začíná skutečný vývoj jeho postavy. Vogt zároveň přiznal, že si už nepamatuje, kdy přesně během vývoje padlo rozhodnutí opustit původní týmový koncept.

zdroj: Vlastní

Vysvětluje to ale, proč Cressida a Monroe v úvodních hodinách působí jako postavy, které měly původně Bonda doprovázet mnohem déle. Nakonec se však IO Interactive rozhodlo dát přednost klasickému příběhu Jamese Bonda a využít klíčový moment na Slovensku, který formuje budoucího agenta 007. Pro dánské studio šlo o skvělé rozhodnutí, protože hra prodala během prvního dne přes 1,5 milionu kopií. S Bondem tak můžeme počítat i v budoucnu.

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Tagy:
James Bond
Zdroje:
Eurogamer, IO Interactive
Hry:
007: First Light
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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