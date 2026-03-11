Geraltova ayahuasca? V případu úmrtí Polky po šamanském rituálu figurují zakladatelé CD Projektu

Jména dvojice spoluzakladatelů studia CD Projekt, které dalo světu herního Zaklínače a Cyberpunk 2077, se objevila ve vyšetřovacím spisu kolem úmrtí ženy s psychedelickou látkou ayahuasca. Polské úřady totiž nedávno znovu otevřely případ úmrtí čtyřiapadesátileté Polky z roku 2018, k níž došlo na farmě v českém pohraničí. Podle serveru Onet se v dokumentech objevují jména podnikatelů Michała Kicińského a Marcina Iwińského.
Michał Kiciński opustil aktivní vedení CD Projektu už v roce 2012, ve firmě si tehdy ponechal zhruba 10% podíl a v dalších letech se zaměřil na technologické investice, například do společnosti Mudita, nebo na projekty spojené s osobním rozvojem a meditací.
Právě v tomto období se podle dostupných svědectví začal zajímat o šamanské rituály s ayahuascou, silně psychoaktivním nápojem vycházejícím z amazonské tradice. V minulosti otevřeně přiznal, že se podobných ceremonií účastnil: „Ayahuasca mi ukázala mnoho skrytých vlastností a dala mi lekce pro další roky života,“ popsal Kiciński v jednom z rozhovorů.
Podle vyšetřovacího spisu měl Kiciński v roce 2013 poznat organizátora ayahuascových rituálů Bartosze B., známého pod přezdívkou Badi. O několik let později koupil farmu v Janově na Bruntálsku, kde měl Badi provozovat „přírodní terapii“. Podnikatel později vypověděl, že šlo pouze o pronájem nemovitosti a o konkrétní podobě aktivit na místě mnoho nevěděl.
Právě na této farmě ale v červnu 2018 zemřela žena, která se jednoho z pobytů účastnila. Podle svědectví se během rituálu cítila špatně, odešla do koupelny a následně zemřela. Pitva tehdy jako příčinu smrti určila infarkt a policie případ uzavřela jako přirozené úmrtí, protože žena měla dlouhodobé zdravotní potíže se srdcem a štítnou žlázou.
Okolnosti však zůstaly nejasné – část účastníků tvrdila, že jim byla během ceremonie podána ayahuasca, jiní to popírali. Polská prokuratura proto případ po letech znovu otevřela a prověřuje mimo jiné možné neposkytnutí pomoci nebo nelegální podávání omamných látek.
Do vyšetřování se nepřímo dostalo také jméno Marcina Iwińského, který měl podle svědectví vlastnit jinou nemovitost v nedalekém Nýdku, kde se měly konat podobné rituály. Z dostupných informací ale nevyplývá, že by se na jejich organizaci podílel. Kiciński v případu vystupuje jako svědek a tvrdí, že o tragédii na své farmě dlouho ani nevěděl.
Případ tak zatím zůstává otevřený a polská prokuratura dál zkoumá, zda při organizaci rituálů nedošlo k porušení zákona. Pro zakladatele CD Projektu jde každopádně spíš o nepřímé spojení s celou kauzou – vyšetřování se podle dostupných informací soustředí především na organizátory ceremonií a osoby, které z nich měly finanční prospěch.