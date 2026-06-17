Konzolová generace bez vítěze: Sony prodává, Microsoft ustupuje a Nintendo se opakuje
zdroj: Vlastní
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Konzolová generace bez vítěze: Sony prodává, Microsoft ustupuje a Nintendo se opakuje

PlayStation 4 PC PlayStation 5 Xbox Series

17. 6. 2026 18:00 | Komentář | autor: Jakub Malchárek |

Současná generace konzolí se snažila být v mnohém přelomová. Měla být multiplatformní, protože Microsoft se na chvíli definitivně vykašlal na exkluzivity, měla být plná silných her, jenže Sony neúspěšně vsadila na jejich trvanlivost. Kartami mohlo zamíchat Nintendo se Switchem 2, jenže ten zatím nepůsobí takový poprask jako jeho předchůdce.

Přitom hardware se prodává jako rohlíky na krámě a prodeje výrazně nezpomalila ani nejprve krize s grafickými kartami, a následně s pamětmi, což se odrazilo v navýšení ceny konzolí. Tak proč mám pocit, že současná generace herních zařízení nemá vítěze a jde spíše o generaci experimentální a šedou? 

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Co se v článku dál dočtete?

  • Proč rekordní prodeje PlayStationu 5 neznamenají, že Sony tuto generaci skutečně ovládla.
  • Jak Game Pass a konec exkluzivit změnily Xbox z konzole v pouhou vstupenku.
  • Proč Switch 2 zatím nepůsobí jako další revoluce a jaký risk Nintendo opakuje po vzoru 3DS.
  • Kdo je skutečným vítězem současné generace konzolí – a proč možná poprvé v historii žádný neexistuje.

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Tagy:
Microsoft Sony konzole nintendo herní konzole Xbox Series PS5 nintendo switch 2 PlayStation 5 Pro
Zdroje:
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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