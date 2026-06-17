Konzolová generace bez vítěze: Sony prodává, Microsoft ustupuje a Nintendo se opakuje

Současná generace konzolí se snažila být v mnohém přelomová. Měla být multiplatformní, protože Microsoft se na chvíli definitivně vykašlal na exkluzivity, měla být plná silných her, jenže Sony neúspěšně vsadila na jejich trvanlivost. Kartami mohlo zamíchat Nintendo se Switchem 2, jenže ten zatím nepůsobí takový poprask jako jeho předchůdce.
Přitom hardware se prodává jako rohlíky na krámě a prodeje výrazně nezpomalila ani nejprve krize s grafickými kartami, a následně s pamětmi, což se odrazilo v navýšení ceny konzolí. Tak proč mám pocit, že současná generace herních zařízení nemá vítěze a jde spíše o generaci experimentální a šedou?