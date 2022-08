Free League chystá TTRPG podle Pána prstenů. Už zase

10. 8. 2022 16:30 | Komentář | autor: Pavel Bareš

Je tomu sotva pár měsíců, co jsme tady na webu recenzovali starter set pro The One Ring, vyprávěcí RPGéčko ze světa Pána prstenů. Švédské nakladatelství Free League ho vyslalo do světa letos v březnu, a nejspíš proto tolik fanoušků zaskočilo pondělní oznámení, že ve studiu už kutí další, separátní TTRPG na motivy Tolkienova světa.

Nově oznámená hra nese název The Lord of the Rings Roleplaying, a pokud se právě zmateně škrábete na hlavě a říkáte si, proč by jedno studio vydávalo takhle těsně za sebou dvě prakticky totožné hry, odpověď je prostá: 5e. Zatímco The One Ring běží na originálním enginu vytvořeném jeho autorskou dvojicí, LotR Roleplaying bude využívat pravidel 5e, tedy aktuální edice Dungeons & Dragons a zdaleka nejpopulárnější sady pravidel s největší hráčskou základnou na světě.

Z hlediska nakladatele dává takový krok samozřejmě smysl (ačkoli je možná trochu podivné, že k oznámení 5e Pána prstenů došlo ještě dříve, než se The One Ring stihl pořádně ohřát na poličkách). Free League má sice svou pověst vybudovanou na hrách poháněných svými vlastními systémy, ale bylo by od nich pošetilé si neukousnout aspoň pár soust z 5éčkového koláče, jak to ostatně udělali už se Symbaroumem.

Zároveň stojí za zmínku, že jak The One Ring, tak LotR Roleplaying jsou druhé edice her, které Free League odkoupili od studia Cubicle 7 poté, co si původní tvůrci nemohli dovolit platit za drahou licenci. Dává tedy smysl, že nebudou na zakoupených právech jenom nečinně sedět a vrtět palci.

Pokud ale jde o přijetí zprávy mezi fanoušky, to bylo, řekněme kulantně, rozporuplné. Na sociálních sítích nakladatele to vře debatami mezi těmi, kteří 5e verzi nadšeně vítají, a těmi, kteří Free League spílají za to, že zrazuje vlastní principy. Zatímco jedna strana debaty věří, že 5e verze může fungovat jako „gateway game“, která přivede více hráčů k originálním systémům, druhá se bojí pravého opaku: 5e verze umožní tradičním hráčům, aby zůstali komfortně usazení ve své D&D lenošce a nemuseli vyhledávat nové, potenciálně zajímavější systémy.

Myslím, že to je debata, nad kterou se stojí za to pozastavit.

Pokud jde o můj názor na problematiku monopolu, který 5e na TTRPG má, už jsem ho tady na Games jednou ventiloval a bylo by plýtváním virtuálního papíru ho tlumočit znovu, ale aspoň ve zkratce: Ano, dělá mi to starosti. Ve výše zmíněném článku se věnuji spíše hráčskému pohledu, ale tady se dostáváme k úzce související byznysové stránce věci. Masivní popularita D&D samozřejmě funguje jako ohromná motivace pro studia, aby své hry vydávala ve 5e enginu, protože tím automaticky získávají přístup k nejpočetnější herní komunitě na světě. Čímž dělají 5e zase o něco populárnější, což vytváří větší tlak na další studia a kolo se točí a točí a točí pořád dál.

Svým způsobem se vývojář vlastně sám střílí do nohy, pokud svou hru v 5e neudělá. Já jsem od přírody přejícný člověk a ten luxus hráčům D&D naprosto přeju, ale homogenizace produktů, ke které tenhle trend směřuje, není v dlouhodobém měřítku dobrá pro nikoho.

Nehodlám vyrážet do ulic se zvonem v rukou a transparentem kolem ramen a zvěstovat, že za pár let už si kromě 5e her nezahrajeme vůbec nic. Ale jsem přesvědčený, že obzvláště v případech menších vydavatelů a tvůrců přicházíme o zajímavé produkty, které by mohly obohatit poněkud jednotvárnou mainstreamovou scénu. Buďto proto, že zákazníci o jiný systém než 5e neprojeví zájem, nebo proto, že se vývojář podvolí trhu a obětuje mu svou původní, originální vizi, jenom aby mohl hráče lákat na to kouzelné číslíčko s písmenkem, které si okamžitě získá pozornost každého D&Dčkaře.

Pro mnoho hráčů, kteří to vidí podobně, byl The One Ring od Free League takovým bílým koněm s výbornou startovní pozicí. Vycházel u zavedeného, oblíbeného nakladatele a pyšnil se fantasy značkou se silným jménem, která zvládla lákat hráče nehledě na systém, který se kvůli hraní ve Středozemi museli naučit. Ideálnější lákadlo, kterým byste mohli klasického D&Dčkaře vytáhnout z bubliny, aby člověk pohledal.

Určitě nechci, aby to teď vyznělo, že určitá část TTRPG bojuje jakousi žabomyší kruciátu proti 5e a je ochotná jeho hráče třebas i násilím konvertovat na své „lepší“, originální systémy. Tak daleko bych nezacházel, ale chápu, že na některé fanoušky The One Ring mohl krok Free League působit jako zrada. Ani ne půl roku poté, co dali všem Tolkienovým fanouškům mezi D&D hráči důvod zvednout zadnice z těch příslovečných lenošek, nadšeně oznámili, že jim stačí počkat necelý rok do vydání LotR Roleplaying a můžou si v nich klidně zůstat.

A kolo se točí dál.

Bolí to o to víc, že Free League má ve světě TTRPG pověst studia, které dělá věci jinak, které dokázalo, že je možné dělat věci jinak. Většina jejich her běží na jejich vlastním enginu Year Zero, případně autorských systémech jako The One Ring nebo Symbaroum. Jejich „švédská invaze“ byla a stále je závanem ohromně svěžího větru do přizatuchlého sklepení plného dvacetistěnek a tisíce homebrew variací na tu samou kostru. Jsou svíčkou ve tmě, důkazem, že mohou existovat dobré (a abychom byli féroví, i špatné) systémy mimo 5e, že můžou existovat zábavné hry mimo 5e, že existuje i jiná, originální, a přitom mainstreamová a obchodně udržitelná cesta.

Takže ano. Chápu všechny, kterým se tahle novinka dostala pod kůži. A přitom, možná poněkud překvapivě, s nimi vlastně vůbec nesouhlasím.

Předně, jak už bylo párkrát zmíněno, to pro Free League finančně vzato prostě dává smysl. Naopak, chtít po vydavateli, aby vydával niche produkty v takové kvalitě, jako to činí Free League, a spílat mu za to, že je potřebuje něčím zaplatit, je přinejmenším pokrytecké. Každý nakladatel tuhle praxi bude důvěrně znát. Nejde o to, nabízet pouze knihy, které se budou prodávat. Jde o to, mít dost těch, které se budou prodávat hodně, a vyvážit jimi ty, které se prodávají málo až vůbec, ale přesto si zaslouží být vydány.

Já Free League do účetnictví nevidím, takže cokoli tady napíšu, budou pouze kvalifikované odhady, ale je asi jasné, že kombinace 5e a Tolkiena má potenciál se prodávat jako na běžícím pásu a finance z prodejů může nakladatel využít k tomu, aby udržel nad vodou ty produkty, které svými zisky sotva šlapou vodu. Pokud to někdo vidí jako nutné zlo, to už je asi jeho věc, ale nelze popřít, že pokud tuhle praxi vydavatel uplatní, ve finále to prospěje všem.

Strach z toho, že Free League zradí vlastní kořeny a začne kvůli 5e hrám flákat svoje původní produkty či je snad časem opustí úplně, je… Inu, možná validní, možná taky ne. Kdo ví, to řekne jenom čas. Já samozřejmě doufám, že ne, a pokud se mýlím, věřte mi, že mě to pořádně nakrkne, ale pokud jsou ve Free League aspoň z poloviny takoví srdcaři, za jaké je máme, zaslouží si trochu té presumpce neviny.

Pokud 5e verze originálních systémů způsobují příliv, či naopak odliv fanoušků, inu, na to by bylo fajn mít nějaká pevná data, která se budou reálně shánět jen těžko. Ale je na každý pád nezpochybnitelné, že 5e verze udělá hru populárnější v celkovém měřítku. Jako příklad mi výborně poslouží můj oblíbený Symbaroum. Za osm let jeho existence o něj žádný český nakladatel ani okem nezavadil, ale letos Free League vydali jeho 5e konverzi a voilà: Mytago už dělá na jejím českém překladu.

Tady si vážně není nač stěžovat. Jednak to samozřejmě opět dává finanční smysl pro Mytago (kterým také do účetnictví nevidím, ale dovolím si tipnout, že v Čechách je prakticky jakákoli překladovka riskantní až až) a já jsem především rád, že dělají vůbec něco. A jednak jsem prostě rád, že se Symbaroum dostane k novým hráčům. Český překlad zboří jazykovou bariéru a 5e pravidla budou další pobídkou pro ty, kteří nemají motivaci se učit nový systém. A to je super, protože Symbaroum si pozornost rozhodně zaslouží.

Jestli jeho pětková verze přiláká více fanoušků k původní hře? Těžko říct. Možná že to celé doopravdy není hra s nulovým součtem a různé hry ze své popularity mohou profitovat navzájem. Možná jsou ale TTRPG hry už tak natolik časově náročné, že se málokomu bude chtít přeskakovat z jedněch pravidel či her do druhých bez valného důvodu.

(A pokud mi odpustíte to rouhání: Ani Symbaroum, ani The One Ring nejsou hry, které by zrovna po systémové stránce nějak excelovaly, takže ačkoli nemohu uvěřit, že to říkám, 5e verze by je mohly teoreticky i vylepšit. Možná. Uvidíme, až mi přistanou na stole.)

Co si z toho všeho tedy nakonec odnést? Inu, původně jsem myslel, že tenhle komentář zakončím nějakým velkohubým apelem na hráče, kteří byli ohlášením LotR Roleplaying rozladění nejvíce. Něco o schovávání pochodní a o tom, že původní The One Ring přece nikam neodchází a že i ti D&Dčkaři si zaslouží hrát na hobity či co. Ale po tomhle drobném cvičení v empatii jejich starosti chápu zase o něco víc. Jako konzument nechci ztratit to, čím Free League dnes je, a ačkoli nevěřím, že to reálně hrozí, můžu se úplně klidně mýlit.

Takže ten velkohubý apel na hráče vyměním za velkohubý apel na mého oblíbeného švédského vydavatele:

Free League, snažně vás prosím, nezklamte mou důvěru. Nezraďte své kořeny. Buďte dál naší svíčkou ve tmě. Moc dalších jich totiž v tomhle přizatuchlém sklepení nemáme.