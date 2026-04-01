Výkonnější než Xbox Series S? Spekulace kolem handheldu od Sony zmiňují hardware
1. 4. 2026 16:30 | Hardware | autor: Jakub Malchárek |

Spekulace kolem nové generace hardwaru od Sony nabírají na obrátkách. Podle známého leakera by chystaný handheld označovaný jako PlayStation 6 Handheld mohl výkonově překonat i Xbox Series S, a to nejen v klasickém renderingu, ale i v ray tracingu.

Informace pochází od uživatele KeplerL2, který na fórech NeoGAF tvrdí, že zařízení interně označované jako Project Canis má nabídnout překvapivě silný hardware. Podle uniklých specifikací by mělo jít o kombinaci procesorových jader architektury Zen 6 a grafiky RDNA 5 doplněné o 24 GB paměti LPDDR5X.

MSI Claw
Hardware
MSI Claw 8 AI+ – test nadupaného PC handheldu

Zásadní má být i práce s obrazem. Sony údajně chystá novou verzi svého upscalingu PSSR 3, která by podle leakera měla překonat i aktuální řešení NVIDIA v podobě DLSS 4.5. To by znamenalo nejen vyšší výkon, ale i kvalitnější obraz, a to i ve srovnání se Switchem 2, jež aktuálně sází na vlastní variantu DLSS.

Právě kvalita obrazu by tak mohla být jedním z hlavních trumfů nového zařízení. Zatímco Switch 2 podle těchto informací využívá starší verze DLSS, Sony by mohlo přijít s pokročilejším řešením, které posune vizuální stránku her na handheldech zase o kus dál. Pokud by se spekulace naplnily, znamenalo by to poměrně zásadní posun.

Je ale potřeba brát všechny informace s rezervou. Oficiálně zatím Sony žádný takový hardware neoznámilo a detaily o výkonu či technologiích zůstávají v rovině spekulací. Pokud se ale ukáže, že alespoň část těchto tvrzení je pravdivá, může se trh s přenosnými konzolemi dočkat velmi zajímavého oživení. Navíc vezmeme-li v potaz, že půjde čistě o konzoli dedikovanou k hraní a ne o PC do ruky, může být výkon her ještě lepší kvůli cílené optimalizaci.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Stranger Than Heaven – Pět období
Stranger Than Heaven – Pět období
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
