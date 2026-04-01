Výkonnější než Xbox Series S? Spekulace kolem handheldu od Sony zmiňují hardware

Spekulace kolem nové generace hardwaru od Sony nabírají na obrátkách. Podle známého leakera by chystaný handheld označovaný jako PlayStation 6 Handheld mohl výkonově překonat i Xbox Series S, a to nejen v klasickém renderingu, ale i v ray tracingu.
Informace pochází od uživatele KeplerL2, který na fórech NeoGAF tvrdí, že zařízení interně označované jako Project Canis má nabídnout překvapivě silný hardware. Podle uniklých specifikací by mělo jít o kombinaci procesorových jader architektury Zen 6 a grafiky RDNA 5 doplněné o 24 GB paměti LPDDR5X.
Zásadní má být i práce s obrazem. Sony údajně chystá novou verzi svého upscalingu PSSR 3, která by podle leakera měla překonat i aktuální řešení NVIDIA v podobě DLSS 4.5. To by znamenalo nejen vyšší výkon, ale i kvalitnější obraz, a to i ve srovnání se Switchem 2, jež aktuálně sází na vlastní variantu DLSS.
Právě kvalita obrazu by tak mohla být jedním z hlavních trumfů nového zařízení. Zatímco Switch 2 podle těchto informací využívá starší verze DLSS, Sony by mohlo přijít s pokročilejším řešením, které posune vizuální stránku her na handheldech zase o kus dál. Pokud by se spekulace naplnily, znamenalo by to poměrně zásadní posun.
Je ale potřeba brát všechny informace s rezervou. Oficiálně zatím Sony žádný takový hardware neoznámilo a detaily o výkonu či technologiích zůstávají v rovině spekulací. Pokud se ale ukáže, že alespoň část těchto tvrzení je pravdivá, může se trh s přenosnými konzolemi dočkat velmi zajímavého oživení. Navíc vezmeme-li v potaz, že půjde čistě o konzoli dedikovanou k hraní a ne o PC do ruky, může být výkon her ještě lepší kvůli cílené optimalizaci.