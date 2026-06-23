Valve uvádí Steam Machine. Nová konzole připomínající PC ale překvapí cenovkou
zdroj: Valve

Valve uvádí Steam Machine. Nová konzole připomínající PC ale překvapí cenovkou

23. 6. 2026 10:30 | Hardware | autor: Šárka Tmějová |

Valve po měsících spekulací konečně odhalilo cenu nové Steam Machine. Kompaktní zařízení, které se snaží propojit jednoduchost konzolí s otevřeností hraní na počítačích, zamíří k prvním zákazníkům už na konci června. Nadšení ale poněkud brzdí cenovka, která je výrazně vyšší, než se původně očekávalo.

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Základní model Steam Machine s 512GB úložištěm vyjde na 1 049 dolarů, v přepočtu tedy více než 22 tisíc korun. Pokud si k němu budete chtít přibalit i Steam Controller, zaplatíte 1 128 dolarů (téměř 24 tisíc korun). Varianta s 2TB úložištěm pak stojí 1 349 dolarů (28,6 tisíc korun), respektive 1 428 dolarů (30,2 tisíc korun) v balíčku s ovladačem. Dražší model navíc obsahuje dvě vyměnitelné čelní desky.

Cena je výrazně vyšší než u současných konzolí, a dokonce převyšuje i některé výkonnější alternativy na trhu. Valve však argumentuje tím, že Steam Machine není klasická konzole, ale plnohodnotný herní počítač v mimořádně kompaktním provedení. Podle firmy je proto na místě spíše srovnání s mini-PC než s PlayStationem nebo Xboxem.

Vývojáři zároveň přiznávají, že původní plány byly mnohem ambicióznější. Hlavní překážkou se stala pokračující krize v dodávkách komponent, především operačních pamětí a úložišť. Inženýr Yazan Aldehayyat v rozhovoru pro Eurogamer uvedl, že současná cena je „výrazně vyšší“, než Valve původně zamýšlelo. Podle něj sice firma počítala s postupným zdražováním hardwaru, ale nikdo neočekával, že ceny porostou tak rychle a tolik.

Už při loňském oznámení Steam Machine mnozí tipovali cenovku někde mezi 700 a 800 dolary, tedy přibližně na úrovni výkonnějších verzí Steam Decku. Nakonec se však ukázalo, že realita trhu je momentálně o dost nepříznivější. Valve dokonce přiznalo, že při plánování projektu vycházelo z historického trendu postupného zlevňování počítačových komponent, který se ale v posledních letech kvůli boomu AI zcela obrátil.

Problémem není pouze cena, ale také dostupnost. Nedostatek klíčových součástek znamená, že Valve nebude schopné dodat tolik kusů, kolik by si přálo. Firma proto zavádí systém s náhodným losováním z rezervací. Zájemci se mohou do 25. června přihlásit k nákupu vybrané verze a následně budou zařazeni do pořadníku k losování. Vybraní zákazníci dostanou možnost zařízení zakoupit a zamíří k nim už 29. června, ostatní skončí na čekací listině.

Podle designéra Lawrence Yanga je množství dostupných kusů nižší, než by Valve chtělo být schopné vyrobit. Důvodem jsou přitom nejen vysoké ceny součástek, ale také jejich omezená dostupnost a dlouhé dodací lhůty.

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Valve si zároveň není jisté, jak hráči na novou cenovou politiku zareagují. Yang přiznává, že firma sama s napětím sleduje, zda budou zákazníci ochotni za zařízení zaplatit více než tisíc dolarů. „Jsem velmi zvědavý, jak lidé na tu cenu zareagují,“ říká. Zároveň ale věří, že si hráči uvědomují současnou situaci na trhu s hardwarem a pochopí, proč je Steam Machine tak drahá.

Přestože zařízení výkonem zhruba odpovídá PlayStationu 5, který pořídíte takřka za poloviční cenu, Valve zdůrazňuje další výhody svého nového hybrida. Kromě velmi drobných rozměrů firma investovala značné prostředky do toho, aby se systém choval co nejvíc jako konzole a mohli jste ho používat jako plug-and-play bez typických komplikací spojených s PC hraním. Zda budou tyto argumenty dost silné, ukážou až předobjednávky a následující měsíce.

Smarty.cz
Tagy:
hardware Steam Machine
Zdroje:
Eurogamer, Valve
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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