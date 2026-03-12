Valve přibližuje výkon Steam Machine. Jenom FullHD a 30 FPS?

S každým dalším poodhalením závěsu tajemna u chystaného hybrida konzole a PC od Valve, mám čím dál více otázek. Steam Machine má nastaveny výkonnostní cíle tak, aby rozjel hry verifikované pro Steam Deck jen v 1080p a 30 FPS. A to i přes to, že zařízení má být až šestkrát výkonnější.
Detaily zazněly během prezentace na Game Developers Conference 2026, kde Valve představilo další informace o své hardwarové platformě – včetně SteamOS, Steam Decku, připravovaného zařízení Steam Frame a právě nové Steam Machine. Podle prezentace budou všechny hry, které jsou označené jako Steam Deck Verified, automaticky kompatibilní i s konzolí Steam Machine. Ovládání i očekávání hráčů mají odpovídat tomu, na co jsou zvyklí ze Steam Decku.
I přes výrazně vyšší výkon než je handhled od Valve, je pro hybridní konzoli cíl Přesto je pro tuto kategorii her nastaven cíl 1080p při 30 FPS. Konzole přitom podle dřívějších informací zvládne i 4K při 60 FPS díky procesoru a grafice od AMD. Valve také zmínilo nové API pro detekci hardwaru a aktualizovaný systém testování kompatibility. Program Steam Machine Verified však například neřeší čitelnost textu při různých rozlišeních.
Vedle toho firma představila i další parametry pro VR headset Steam Frame. U VR her se počítá s cílovým výkonem 90 FPS, zatímco 2D tituly mají mířit na 30 FPS při rozlišení 1280×720.
Otázkou taky bude, kolik nakonec Steam Machine bude stát. Kvůli krizi s paměťovými kartami a faktu, že Valve zařízení nebude dotovat, se odhaduje částka mezi osmi až devíti stovkami dolarů, tedy v korunách 17 až 19 tisíc. Dá to někdo za krabičku do obýváku, která rozjede hry ve 30 FPS a FullHD?