Recenze minimalistických herních sluchátek Sony Inzone Air H6

Sony v herním hardwaru působí už nějakou dobu, především v rámci řady Inzone, která od začátku působí jako pokus přenést zkušenosti z domácí elektroniky do periferií pro hráče, kteří mají... jak to podat, abych neurazil... prostě a jednoduše vkus. Nepotřebují agresivní předesignované tvary ani přehnaná, cirkusová RGB světýlka. A v tom na první dobrou boduje i nový headset Sony Inzone H6 Air.
Klíčové slovo je minimalismus. Ten vás přivítá, už když otevřete krabici, protože v ní krom sluchátek a nálepek nic moc dalšího není. Jenom odnímatelný mikrofon, kabel na propojení s počítačem či konzolí a USB-C dongle.
Ani ne 200 gramů
Hodně mě překvapilo, když jsem sluchátka vzal poprvé do ruky, protože na úplně první dobrou nepůsobí jako prémiový produkt. Jsem zvyklý na bytelnější sluchátka, často i třeba s kovovými částmi pro větší odolnost, takže mě lehkost a křehkost H6 Air překvapila. Teprve až po důkladnějším osahání je jasné, že prioritou je čistý design, funkčnost a hlavně pohodlí. A právě v tom ohledu sluchátka bodují praktický okamžitě.
Model váží méně než 200 gramů, což je zásadní rozdíl oproti běžné váze ostatních headsetů. Sony se hmotnosti podařilo docílit jednak použitím hliníku, jednak tím, že je celá skořepina otevřená a taky pomocí kompromisů – tím, že sluchátka nejsou bezdrátová, nemusí se řešit ani těžká baterka a podobně.
Výhoda takto lehkého headsetu je jasná: Pohodlí při dlouhodobém nošení, a tady musím Sony uznale smeknout, protože to se jim opravdu povedlo. Headset na hlavě skoro necítite, díky příjemnému látkovému materiálu mušle netlačí kolem uší, nepotíte se pod nimi (byť to by chtělo vyzkoušet až za pár měsíců) a nebýt kabelu, prakticky o nich nevíte.
Inzone H6 Air navzdory lehkosti nepůsobí chatrně. Jednotlivé části do sebe lícují přesně, nic nevrže, nic se zbytečně nekroutí a ani při běžné manipulaci nevzniká pocit, že by headset byl na hraně životnosti, nebo že byste s ním museli zacházet v rukavičkách.
Přítlak je nastavený rozumně. Není tak volný, aby headset klouzal při každém prudším pohybu, ale ani tak silný, aby po delším hraní vznikal tlak kolem čelistí nebo spánků. Sony tady evidentně dobře pochopilo, že pohodlí není jen o měkkých náušnících, ale o tom, jak spolu souvisí hmotnost, rozložení tlaku i tvar konstrukce. Po slabším prvním dojmu se dostavila spokojenost velmi rychle a upřímně, ke svým bezdrátovým HyperX Cloud jsem se zatím nevrátil.
Kompromis s kabelem
Headset jsem testoval v několika prostředích – klasicky u PC, při cestě vlakem na Switchi 2 a na gauči u PS5. Rozhodně jde o sluchátka primárně k počítači. V polosedu na kanapi anebo při přesunech je pro mě absence bezdrátového spojení příliš velká oběť. U počítače v pracovně mi to ale až tolik nevadí, respektive mi cena komfortu přijde dost vysoká, abych ten jeden káblík přežil.
Mimochodem, zhruba dvoumetrový přibalený kabel má bezva pokřídovanou úpravu, takže jej zauzlovat chce téměř účelné snažení. Nikdy jsem nemusel rozplétat žádný gordický uzel. Hodně kvituju, že jeden konec kabelu je ve tvaru „L“, takže zbytečně nikde nevyčnívá ani se neláme.
Propojení se zařízením můžete docílit i skrz redukci z 3,5mm jacku na USB-C, která je součástí balení, a tím se vám odemkne taky možnost používat aplikaci Inzone Hub. Jde v podstatě o chytrý ekvalizér, který umožňuje doladit jednotlivé frekvence přesně podle toho, jestli chcete zvýraznit kroky nepřátel, dialogy nebo třeba hutnější basy.
Aplikace nabízí i přednastavené profily pro různé typy her. Velkou výhodou je možnost ukládat vlastní profily a přiřazovat je ke konkrétním titulům, což v praxi znamená, že jinak může znít kompetitivní střílečka a jinak příběhové RPG, aniž byste museli pokaždé sahat do nastavení.
Ještě důležitější roli ale hraje práce s prostorovým zvukem. Inzone Hub umožňuje aktivovat virtuální 7.1kanálový výstup a především technologii 360 Spatial Sound, která se snaží vytvořit přesnější směrové vnímání zvuků. Výsledkem je reálně lepší orientace v prostoru, což se promítá hlavně v multiplayerových hrách. Software navíc nabízí i personalizaci prostorového zvuku, která upravuje výsledný profil podle tvaru uší a individuálního vnímání.
Doplňkově lze upravit i dynamický rozsah, který například zvýrazní tišší zvuky na úkor těch hlasitých, což je typická pomůcka pro kompetitivní hraní, kde chcete slyšet každý detail bez ohledu na to, jak chaotická je situace na bojišti.
Na kompetitivní i běžné hry
Ke kompetitivním hrám patří i nějaká forma komunikace. K headsetu si můžete připojit klasický ohebný mikrofon. K němu nemám moc co dodat. Je to prostě poměrně standardní headsetový mikrák. Zní čistě a díky drážkám u konektoru příjemně pevně zapadne na místo. Kvůli otevřenému šasi se navíc při mluvení slyšíte, což je oproti uzavřenějším konstrukcím, které vás doslova izolují od vlastního hlasu, velmi praktické. Jednak se u konverzace cítíte mnohem přirozeněji, jednak nemáte tendenci sluchátka přeřvávat a svým spoluhráčům působit krvácení z uší.
Trochu nešťastný jsem z jednoho ze dvou ovládacích prvků na sluchátkách – kromě kolečka na ovládání hlasitosti (opět s velmi příjemným odporem), najdete na horní straně mušle i tlačítko „mute“. Jsem ale zvyklý, že když takto mikrofon umlčím, sluchátka mi to buď oznámí nějakým tónem, případně u HyperX Cloud se červeně rozsvítí kroužek kolem mikrofonu, takže vidíte na první dobrou, jestli vás spoluhráči slyší.
U H6 Air nic takového není a častěji, než by mi bylo milé, jsem musel u přátel zjišťovat, jestli jsem ztlumený, klasickým: „Haló, slyšíte mě?“ Případně jsem vedl monology do němého mikrofonu.
Křišťálově čistý zvuk
Hlavní disciplína ale přichází ve chvíli, kdy začnete řešit to podstatné: jak sluchátka hrají. A tady Inzone H6 Air ukazují, že Sony si zvukovou stránku pohlídalo mnohem důsledněji než řada konkurentů, kteří často sází na prvoplánově dunivý projev a pletou si efektnost s kvalitou. Zvuk je čistý, čitelný a už při prvních minutách je patrné, že headset nechce ohromit tím, jak moc umí burácet, ale tím, jak dobře umí oddělit a „vyčistit“ jednotlivé vrstvy.
Ve hrách je to znát okamžitě. Nejvíce času jsem se sluchátky strávil jak u kompetitivního Marathonu, tak u Pragmaty nebo třeba u Tears of the Kingdom a zvuk je je jedním slovem krystalický.
Kroky, přebíjení, vzdálené výstřely, ozvěny chodeb nebo ruch bojiště nezaplácnou zvukovou kulisu do jedné hlučné masy, nejde jen o to, aby audio bylo bombastické a působivé, ale hlavně aby neslo informace. Inzone H6 Air v tomhle směru fungují velmi dobře. Lokalizace je přesná, prostor není uměle nafouknutý, působí přirozeně. Pokud hrajete online střílečky nebo týmové akce, kde o výsledku rozhodují i drobné akustické detaily, tohle je silný argument ve prospěch Sony.
Ještě zajímavější je ale způsob, jakým headset pracuje s frekvenčním rozsahem. Nejsem fanda přebasovaného čehokoliv, natož sluchátek. Dunění techna ze subwooferů mě neohromilo ani v nulkách, o poznání méně dnes, takže jsem rád, že Sony nešlo cestou laciného wow efektu. Basy rozeznáte, víte, že tady jsou, ale nezahlcují zbytek spektra a nebrní vás z nich lebka. Střelba je spíše než mohutné „bum“ krásně ostré „prásk“.
Právě středy jsou ostatně jednou z nejsilnějších stránek Inzone H6 Air. Dialogy jsou výborně čitelné, hlasy mají dostatek konkrétnosti a ani v hlučnějších scénách se neztrácejí. To pomáhá nejen ve hrách, ale i při běžné komunikaci, kde je srozumitelnost často důležitější než jakýkoli efektní charakter zvuku.
Při poslechu hudby je znát, že prioritou zůstávají hry, ale na běžný poslech, filmy nebo streamy Inzone H6 Air bohatě stačí, a právě vyváženější ladění jim pomáhá nepůsobit jednorozměrně. Headset dokáže nabídnout i kultivovanější stránku, což se v herní kategorii nevidí tak často.
Jestli hledáte headset primárně pro hry, kde jdete po pohodlí, lehkosti, parádním zvuku a nevadí vám obětovat wireless funkce, klidně po Sony Inzone H6 Air s doporučenou maloobchodní cenovkou 4 990 Kč sáhněte. Na první pohled headset možná není vulgární a bombastický, ale jeho kouzlo je právě v jemnosti. Na hlavě si ho ani nevšimnete, ve společnosti razit nebudete, ale po prvním týdnu už si bez něj hraní her představit nedokážete.
Produkt k recenzi poskytlo lokální zastoupení Sony.