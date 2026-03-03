Průzkum grafických karet na Steamu ukazuje razantní nárůst majitelů GeForce RTX 5070
Nejnovější výsledky průzkumu hardwaru uživatelů Steamu přinesly výrazné překvapení. Podíl grafické karty Nvidia GeForce RTX 5070 vzrostl meziměsíčně o zhruba 228 % – a stal se tak největším skokanem žebříčku.

Podle únorových dat pro rok 2026 vyskočila RTX 5070 z přibližně 2,87% podílu na 9,42 %. To z ní činí aktuálně nejrozšířenější grafickou kartu mezi uživateli Steamu. Předběhla dosud dominantní model Nvidia GeForce RTX 4060. Samotný podíl RTX 4060 přitom dramaticky neklesl, spíše šlo o prudký nástup novější generace.

Silný růst zaznamenala i Nvidia GeForce RTX 5060, která si meziměsíčně polepšila o téměř 168 % a aktuálně drží zhruba 6,72 % podílu. Další modely řady RTX 50 rovněž rostly, včetně RTX 5080. Je však třeba dodat, že letošní data doprovází několik zvláštností – například výrazný pokles podílu Windows 11 a skokový nárůst čínského jazykového nastavení.

Zajímavý je tradiční přehled z dnešního pohledu už skutečně starých grafických karet. Celkový podíl karet GeForce 10 series, tedy GTX 1050 až 1080 je asi 2,8 %. Výkonnější variany 1650, 1650 Super, 1650 Ti a 1660 pak mají stále 6,8 % podílu.

Zajímavý vývoj se netýká jen grafik. Výrazně narostla i popularita 32GB systémové paměti. Ta nyní tvoří 56,93 % všech zaznamenaných konfigurací, což znamená meziměsíční nárůst o 18,91 %. Naopak 16GB sestavy klesly z téměř 40 % na přibližně 27,47 %. Tento posun nejspíš souvisí s obavami z dalšího růstu cen pamětí DDR5. 

