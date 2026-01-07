Nvidia vypustila DLSS 4.5, výkon navíc přihraje i starším grafikám

Zatímco se letošní veletrh CES topí v záplavě generativní umělé inteligence a slibů o revoluci na každém kroku, v pohodlí svých domovů u PC jsme se přece jen dočkali reálného naplnění. Nvidia bez velkých fanfár vydala aktualizaci DLSS 4.5, další evoluci jedné ze svých klíčových technologií pro zvyšování výkonu a kvality obrazu ve hrách. Nová verze je dostupná už teď a funguje ve stovkách kompatibilních titulů napříč celým spektrem grafických karet řady GeForce RTX.
Deep Learning Super Sampling patří mezi nejlépe přijímané formy využití AI v herním průmyslu, protože nenahrazuje lidskou práci, ale dokáže z dostupného hardwaru jednoduše dostat více výkonu. Princip zůstává stejný jako doposud, kdy se hra vykresluje v nižším rozlišení, díky čemuž karta zvládá vyšší snímkovou frekvenci, a následně se obraz pomocí neuronové sítě dopočítává na cílové rozlišení. Výsledkem je kombinace výkonu nižšího rozlišení a grafické kvality blízké nativnímu obrazu.
Nvidia sice není jediná, kdo podobné řešení nabízí (své alternativy má AMD s FidelityFX Super Resolution i Sony s PSSR na PS5), dlouhodobě ale udává tempo. Ostatně, speciální variantu DLSS mimo jiné využívá i konzole Switch 2 od Nintenda.
Čerstvá aktualizace DLSS 4.5 stojí na dvou hlavních pilířích. Tím prvním je druhá generace transformátoru pohánějícího Super Resolution. Jde o modernější model upscalingu, který Nvidia představila už v předchozí verzi DLSS jako alternativu ke starší metodě. Nová iterace má být výrazně lépe natrénovaná a podle výrobce přináší stabilnější obraz, méně artefaktů a ghostingu či lépe vyhlazené hrany. Výrazně lépe si má poradit s rychlým pohybem i s drobnými detaily v dálce, což jsou prvky, kde upscaling tradičně naráží na své limity.
Plnou podporu nové verze transformátoru mají grafiky řad GeForce RTX 40 a 50, ale Nvidia nezapomíná ani na majitele starších karet. Série RTX 30 a dokonce i RTX 20 sice nedostanou všechny novinky v plné palbě, ale i tak zaznamenají měřitelné zlepšení. V době, kdy ceny nových grafických karet kvůli paměťové hysterii znovu znějí jako špatný vtip, je to rozhodně vítaná zpráva.
Druhým, lehce kontroverznějším prvkem DLSS 4.5 je potom vylepšení technologie Multi Frame Generation. Ta už nedopočítává jen detaily v existujících snímcích, ale rovnou generuje celé nové snímky mezi těmi skutečně vykreslenými. Umělá inteligence analyzuje dva po sobě jdoucí snímky, z nich vytváří mezisnímky, které vkládá do výsledného obrazu a tím zvyšuje plynulost animace.
Právě tady se názorová linie přijetí AI už trochu láme. Pro kritiky jsou „falešné snímky“ stále nepřijatelným trikem, pro většinu spotřebitelů ale logickým vývojem, který umožňuje na moderních monitorech dosáhnout extrémně vysokých FPS. DLSS 4.5 zvyšuje maximální počet vygenerovaných mezisnímků z původních čtyř na šest. Teoreticky tak může základních 60 FPS vyskákat až na absurdně znějících 360 FPS. Plná podpora šestinásobného Multi Frame Generation se zatím omezí na grafiky řady RTX 50 a má dorazit během jara.
Součástí aktualizace je i nový dynamický režim, kde si jednoduše nastavíte cílovou snímkovou frekvenci a karta si pak sama upravuje míru generování snímků tak, aby se k ní co nejvíc přiblížila.
Samozřejmě stále platí, že DLSS vyžaduje kompatibilní RTX kartu a podporu konkrétní hry. DLSS 4 aktuálně funguje ve víc než 250 hrách, většina chystaných velkých novinek s její implementací automaticky počítá. Jinými slovy, pokud si teď koupíte novou PC hru, je velká šance, že v ní DLSS 4.5 rovnou využijete.