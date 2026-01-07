Nvidia vypustila DLSS 4.5, výkon navíc přihraje i starším grafikám
zdroj: Nvidia

Nvidia vypustila DLSS 4.5, výkon navíc přihraje i starším grafikám

7. 1. 2026 16:30 | Hardware | autor: Šárka Tmějová |

Zatímco se letošní veletrh CES topí v záplavě generativní umělé inteligence a slibů o revoluci na každém kroku, v pohodlí svých domovů u PC jsme se přece jen dočkali reálného naplnění. Nvidia bez velkých fanfár vydala aktualizaci DLSS 4.5, další evoluci jedné ze svých klíčových technologií pro zvyšování výkonu a kvality obrazu ve hrách. Nová verze je dostupná už teď a funguje ve stovkách kompatibilních titulů napříč celým spektrem grafických karet řady GeForce RTX.

Nvidia 50x DLSS4
Aktuality
Šéf Nvidia se nebojí vysoké ceny 5090: „Naši zákazníci chtějí to nejlepší“

Deep Learning Super Sampling patří mezi nejlépe přijímané formy využití AI v herním průmyslu, protože nenahrazuje lidskou práci, ale dokáže z dostupného hardwaru jednoduše dostat více výkonu. Princip zůstává stejný jako doposud, kdy se hra vykresluje v nižším rozlišení, díky čemuž karta zvládá vyšší snímkovou frekvenci, a následně se obraz pomocí neuronové sítě dopočítává na cílové rozlišení. Výsledkem je kombinace výkonu nižšího rozlišení a grafické kvality blízké nativnímu obrazu.

Nvidia sice není jediná, kdo podobné řešení nabízí (své alternativy má AMD s FidelityFX Super Resolution i Sony s PSSR na PS5), dlouhodobě ale udává tempo. Ostatně, speciální variantu DLSS mimo jiné využívá i konzole Switch 2 od Nintenda.

Čerstvá aktualizace DLSS 4.5 stojí na dvou hlavních pilířích. Tím prvním je druhá generace transformátoru pohánějícího Super Resolution. Jde o modernější model upscalingu, který Nvidia představila už v předchozí verzi DLSS jako alternativu ke starší metodě. Nová iterace má být výrazně lépe natrénovaná a podle výrobce přináší stabilnější obraz, méně artefaktů a ghostingu či lépe vyhlazené hrany. Výrazně lépe si má poradit s rychlým pohybem i s drobnými detaily v dálce, což jsou prvky, kde upscaling tradičně naráží na své limity.

Plnou podporu nové verze transformátoru mají grafiky řad GeForce RTX 40 a 50, ale Nvidia nezapomíná ani na majitele starších karet. Série RTX 30 a dokonce i RTX 20 sice nedostanou všechny novinky v plné palbě, ale i tak zaznamenají měřitelné zlepšení. V době, kdy ceny nových grafických karet kvůli paměťové hysterii znovu znějí jako špatný vtip, je to rozhodně vítaná zpráva.

GeForce Now
Aktuality
Nvidia spouští cloudovou revoluci: Upgrade GeForce Now na Blackwell už začal

Druhým, lehce kontroverznějším prvkem DLSS 4.5 je potom vylepšení technologie Multi Frame Generation. Ta už nedopočítává jen detaily v existujících snímcích, ale rovnou generuje celé nové snímky mezi těmi skutečně vykreslenými. Umělá inteligence analyzuje dva po sobě jdoucí snímky, z nich vytváří mezisnímky, které vkládá do výsledného obrazu a tím zvyšuje plynulost animace.

Právě tady se názorová linie přijetí AI už trochu láme. Pro kritiky jsou „falešné snímky“ stále nepřijatelným trikem, pro většinu spotřebitelů ale logickým vývojem, který umožňuje na moderních monitorech dosáhnout extrémně vysokých FPS. DLSS 4.5 zvyšuje maximální počet vygenerovaných mezisnímků z původních čtyř na šest. Teoreticky tak může základních 60 FPS vyskákat až na absurdně znějících 360 FPS. Plná podpora šestinásobného Multi Frame Generation se zatím omezí na grafiky řady RTX 50 a má dorazit během jara.

Součástí aktualizace je i nový dynamický režim, kde si jednoduše nastavíte cílovou snímkovou frekvenci a karta si pak sama upravuje míru generování snímků tak, aby se k ní co nejvíc přiblížila. 

Samozřejmě stále platí, že DLSS vyžaduje kompatibilní RTX kartu a podporu konkrétní hry. DLSS 4 aktuálně funguje ve víc než 250 hrách, většina chystaných velkých novinek s její implementací automaticky počítá. Jinými slovy, pokud si teď koupíte novou PC hru, je velká šance, že v ní DLSS 4.5 rovnou využijete.

Smarty.cz
Tagy:
umělá inteligence Nvidia grafické karty grafické ovladače
Zdroje:
Nvidia
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Pragmata – Datum vydání
Pragmata – Datum vydání
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion

Nejnovější články