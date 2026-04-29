Nový Steam Controller v prodeji už příští týden. Valve pracuje i na nástupci Steam Decku
29. 4. 2026 13:30 | Hardware | autor: Jakub Malchárek |

Hardwarový kalendář Valve je slušně nabitý. Po chystaném Steam Machine, novém ovladači Steam Controller a VR headsetu Steam Frame pak logicky jednoho napadá otázka: Co Steam Deck? Firma na nástupci handheldu pracuje, ale podle posledních vyjádření není vydání a představení otázka nejbližších měsíců.

Zatímco nový Steam Controller dorazí už příští týden, další generace handheldu zůstává v nedohlednu. Programátor Pierre-Loup Griffais potvrdil v rozhovoru pro IGN, že se na pokračování přenosného zařízení pracuje, Valve ale nechce vydat „jen“ silnější verzi toho současného. Cílem je výraznější skok, který bude dávat smysl i z dlouhodobého hlediska.

„Máme docela jasnou představu, jak by měl další Steam Deck vypadat,“ naznačuje Griffais. Zároveň ale dodává, že současný trh s čipy nenabízí řešení, které by umožnilo skutečný generační posun. Valve čeká na technologii, která by nový model ospravedlnila. Plány firmy na novou generaci hardwaru sice brzdí globální krize pamětí, ale alespoň jeden produkt se z ní dokázal vymanit. Nový Steam Controller totiž konečně dostal datum vydání – do prodeje zamíří už 4. května.

Mezitím co zařízení jako Steam Machine nebo VR headset Steam Frame zůstávají odložené na neurčito kvůli nedostatku komponent, ovladač má výhodu – nepotřebuje RAM ani úložiště. Díky tomu se vyhnul problémům, které zasáhly zbytek hardwaru. Právě nové zkušenosti ze Steam Decku se propsaly do Steam Controlleru. Nová generace ovladače tak kombinuje klasické prvky gamepadu s pokročilými funkcemi. Oproti původní verzi přidává druhý analog a snaží se být přístupnější a intuitivnější.

Nový Steam Controller bude stát 99 eur a Valve ho začne prodávat přímo přes Steam.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
