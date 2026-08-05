Nedostatek čipů jen tak neskončí. Samsung varuje před dalším zdražováním hardwaru

Pokud jste doufali, že se po sérii zdražování konečně začne situace kolem hardwaru uklidňovat a nastane čas na potřebný upgrade za přijatelnou cenu, Samsung přináší spíš opačné vyhlídky. Jeden z největších světových výrobců paměťových čipů během prezentace finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí uvedl, že současný nedostatek komponent se v příštím roce ještě prohloubí a omezené dodávky by mohly přetrvat minimálně do roku 2028. Což nevěstí nic dobrého ani pro hráče, kteří plánují stavbu nového, upgrade stávajícího počítače nebo koupi konzole.
Jihokorejská společnost, která podle odhadů pokrývá zhruba třetinu světové produkce operačních pamětí, očekává, že poptávka bude i nadále převyšovat nabídku. Důvodem jsou především firmy investující do umělé inteligence, které Samsungu poskytují dlouhodobé odhady své spotřeby, aby si zajistily stabilní dodávky čipů na několik let dopředu.
Právě dlouhodobé dodávky patří k hlavním důvodům současné krize. Výrobci totiž logicky upřednostňují zákazníky, kteří jim přinášejí nejvyšší marže a zároveň garantují odběr na roky dopředu. Velká část výrobních kapacit je proto momentálně vyhrazena pro paměti typu HBM určené do AI serverů a datových center, zatímco ty určené pro spotřební elektroniku musejí počkat, případně počítat s vyšší cenou.
Dražší operační paměti se tak promítají do cen grafických karet, notebooků, stolních počítačů i herních konzolí. Ceny PlayStation 5, Xbox Series X/S i Switch 2 stouply o tisíce korun a nic nenasvědčuje tomu, že by se trend měl v brzké době obrátit.
Je vhodné zdůraznit, že Samsung není nezávislým pozorovatelem. Firma na současném stavu trhu výrazně vydělává a optimistické výhledy vysokých cen zazněly během prezentace hospodářských výsledků určené pro investory. Navíc právě Samsung spolu s dalšími dvěma největšími výrobci pamětí, společnostmi SK Hynix a Micron, čelí v USA žalobě kvůli údajnému kartelovému chování a umělému udržování nadstandardně vysokých cen paměťových čipů.
Další špatné zprávy ale přicházejí také od výrobců grafických čipů. Po nedávných informacích o zdražení u Nvidie chystá podle zákulisních informací podobný krok také AMD. Podle analytika vystupujícího pod přezdívkou Harukaze5719 firma od začátku srpna zvýšila ceny svých produktů nejméně o deset procent. Údajně přitom záměrně čekala, až jako první zdraží Nvidia, aby se nevystavila riziku ztráty konkurenceschopnosti.
Nvidia mezitím podle zpráv z Tchaj-wanu na konci července letos zdražila grafické karty už potřetí. Nejnovější navýšení se má pohybovat mezi 20 až 30 procenty a tentokrát se netýká jen nejvýkonnějších modelů, ale širší nabídky. Současně se očekává, že přibližně o pětinu zdraží také paměťové čipy DRAM od Samsungu.
Na situaci doplácí celý herní průmysl. Po desetiletí platilo, že ceny konzolí po uvedení na trh postupně klesaly. Současná generace ale tento trend postavila na hlavu a Nintendo, Sony i Microsoft už své konzole zdražily, některé dokonce několikrát. A pokud bude současný trend pokračovat, může být chystaná příští generace herních zařízení ještě výrazně dražší.