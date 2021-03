World of Tanks: Miniatures Game – jak dopadla nadějná stolní adaptace?

13. 3. 2021 12:00 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

World of Tanks: Miniatures Game

2 hráči | 30 minut | od 14 let | anglicky, trochu textu

Populární videohra World of Tanks je s námi již přes deset let a za tu dobu se dočkala pouze dvou stolních adaptací. První z nich dorazila před sedmi lety, jmenovala se Rush a jednalo se o karetní deckbuilding s trestuhodně špatně napsanými pravidly a nic moc herním zážitkem.

Pak se ale v roce 2020 objevila druhá adaptace zvaná World of Tanks: Miniatures Game a už od pohledu bylo zjevné, že tento konkrétní produkt uchopuje inspiraci ze správného konce. Žádné abstraktní kartičky, ale nádherné, detailní plastikové modely tanků známých ze hry prohánějící se po vašem stole bez omezení políček.

Pravítka a svoboda pohybu ve vymezeném čtverci 90x90 centimetrů s občasným terénem jsou přesně tím zpracováním, které si World of Tanks zaslouží. Jenže ani adaptace Miniatures Game nedostála zábavnosti svojí předlohy a nemám nejmenší tušení, pro koho je vlastně určená.

zdroj: Vlastní foto autora

(Ne)snadné první krůčky

Je zjevné, že se tvůrci snažili deskovku co nejvíce zjednodušit a naprosto jejich rozhodnutí chápu. Tady se musí počítat s tím, že se ke hře dostane fanoušek videohry, který se stolními hrami nemá tolik zkušeností, takže je potřeba ho ihned dostat do proudu boje.

Pro tyto účely je v pravidlech výuková hra s rozepsanými jednotlivými tahy, které můžete slepě následovat, a naučit se tak ty nejzákladnější herní principy od pohybu přes systém krytí až po střelbu a různé efekty. Je to dobrý způsob, jak se vyhnout čtení pravidel, která mohla být napsaná mnohem líp a mám strach, že právě ten deskovek neznalý pařan tanků bude po prvním přečtení zmatený. Já jsem byl, a to už mám něco deskovek za sebou…

Ale stačí jedna plnohodnotná hra a všechny principy se vyjasní, všemu porozumíte a než se nadějete, příručku pravidel už nebudete muset díkybohu nikdy vytáhnout. Stačí si zapamatovat všechny modifikátory mající vliv na váš útok a jste za vodou.

zdroj: Vlastní foto autora

Střílení kostek

Jakožto dávný fanoušek předlohy si nijak nemůžu stěžovat na zpracování zdejších mechanismů. Hraje se zde na co nejlepší ukrytí vašeho tanku, ať už za zničitelnou zídkou, nezničitelnou budovou, mezi stromy v lese, či kousek za kopcem tak, aby vám koukal jen vršek tanku s hlavní namířenou přímo na nepřítele (hlavní modelů lze otáčet, ale herně to nemá žádný efekt). Tedy principy známé z videohry.

Nicméně dál je to trošičku složitější. Pokud máte alespoň dva rohy svého tanku schované za překážkou, bráníte se kostkou navíc. Zároveň se bráníte tolika kostkami, o kolik se pohnul nepřátelský, ale i váš tank, což hezky simuluje střílení ve velkých rychlostech a snahu hýbat se co nejméně, aby se váš pomyslný zaměřovač zmenšil na co nejmenší kruh.

Útočník vás naopak připraví o obranné kostky v případě, že na vás pálí z děsivé blízkosti a také tehdy, když vás strefuje z boku či zezadu. Vlastnosti tanků pak určují základní počet kostek při útoku nebo obraně tanku. Každý po vypočítání všech modifikátorů konečně hodí kostkami, porovná se počet běžných a kritických zásahů a přejde se na poškození.

Kritické zásahy vás nabádají k dobrání karty, která může trvale či dočasně jistým způsobem poškodit váš tank, zatímco běžné zásahy přímo snižují životnost tanku. Jakmile životy spadnou na nulu, tank je nenávratně zničen a nadále překáží na herním plánu.

Moje malá armáda

World of Tanks: Miniatures Game patří do žánru válečných her, což znamená, že si zde tvoříte vlastní armádu až do hodnoty dohodnutého stropu celkové ceny armády. Každý tank má nějakou cenu, ale tato hra není jen o plastikových modelech.

Každou železnou bestii můžete osadit posádkou s různými dovednostmi, přidat vylepšení tanku, aby jezdil rychleji, byl přesnější při střelbě a tak podobně, nechybí spotřební doplňky opravující závady, různé typy střeliva a mnoho dalšího.

Každý svůj tank si zkrátka můžete upravit k obrazu svému za předpokladu, že se s celou armádou vlezete do domluvené ceny.

zdroj: Vlastní foto autora

Opravdu málo muziky

Teď se k něčemu musím přiznat: V poslední větě jsem vám ostudně zalhal. Respektive takhle zajímavě a plně zní hra pouze na papíře. Ale ve skutečnosti si ve World of Tanks: Miniatures Game tank neupravíte k obrazu svému, protože v základní krabici je zoufale málo komponent k docílení čehokoliv.

V základní krabici najdete čtyři opravdu povedené modely tanků T-34, M4A1 Sherman, Cromwell a Panzer IV, k tomu čtyři budovy, pár zídek a dva kopce/lesy (vše karton), a co se zmíněné posádky a doplňků tanku týče, budete rádi, když v každém ze čtyř tanků bude sedět alespoň jeden člověk.

S tím, co je v krabici, se dostanete sotva na polovinu pravidly doporučených armádních bodů, takže tento produkt nepůsobí jako hra pro dva hráče. Máte silný pocit, že si každý z vás musí koupit vlastní základní krabici, aby byl schopný postavit jakž takž schopnou armádu složenou z toho nejzákladnějšího a nejnudnějšího, co se dá sehnat.

Ani potom nebudete spokojení. Čtyři obsažené tanky jsou totiž téměř na chlup stejné, zatímco ty mnohem dražší, samostatně dokoupitelné, jsou teprve zajímavé. Jedná se tedy o produkt, který jde agresivně po vaší peněžence, protože se základní krabicí si mnoho zábavy neužijete. Ale právě protože si s ní neužijete mnoho zábavy, máte jen mizivou motivaci do hry dále investovat.

zdroj: Vlastní foto autora

Tohle se nepovedlo

Popravdě mám neblahé tušení, že World of Tanks: Miniatures Game nebude snad nikdy vyloženě zábavná hra. Jednotlivé partie jsou pěkně svižné, to se musí nechat, ale jaksi se nikdy nedostavilo napětí, a jakmile se jeden z hráčů dostal do výhodné pozice a zakempil, bylo prakticky nereálného ho z ní dostat. Stojící snajpující tank má totiž obrovskou výhodu oproti nepříteli, který se odkryje a pokusí se marně dostat do výhodnější pozice.

Není zde žádný limit vzdálenosti, co vidíte, na to můžete vystřelit, ale o pořádné strategii přesto nemůže být řeč. V konečném důsledku jde totiž o pořádný dice fest – házíte kostkami o sto šest a je ve výsledku docela jedno, jestli se bráníte třemi, nebo šesti kostkami, protože i s málem dokážete napáchat velké škody a životnost tanků je tak mizivá, že se s nimi po pár minutách rozloučíte. Je to tak náhlé, že si ani nedokážete užít váš „vytuněný“ tank, a jakmile soupeř získá početní převahu, horko těžko vymyslíte něco spásného.

Když jsem krabici prvně třímal v rukách, byl jsem nadšený. World of Tanks si zaslouží zpracování v podobě stolní wargame. Chce to mít tu svobodu vyrazit s tankem kamkoliv. Chce to ty nádherné modely a systémy krytí. Tahle hra to má, ale dohromady je to až překvapivě suché, nudné, nezáživné. A základní krabice, která by vás měla nadchnout pro pořizování rozšíření, vás místo toho přesvědčí o opaku.

Hře chybí hloubka, protože až moc myslí na nezkušené hráče, ale zároveň nezkušeným hráčům dává do rukou špatně napsaný manuál a tak málo obsahu, že je akorát rozhořčí. World of Tanks tak i nadále musí vyhlížet svou důstojnou stolní adaptaci, která se ne a ne objevit.