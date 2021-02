Vyšla stolní hra Stardew Valley a vypadá parádně

Pokud jste někdy zatoužili po stolní adaptaci výtečné hry Stardew Valley, pak se vám tak napůl plní sen. Proč jen napůl, si vysvětlíme později, teď je důležité, že nejde o pouhé oznámení něčeho budoucího, ale již existující produkt, za kterým stojí autor Stardew Valley Eric Barone a vývojář Cole Medeiros (deskovky GUBS a Web of Spies).

Na Stardew Valley: The Board Game pracovali po dva roky a nakonec jim z toho vzešla komplexnější kooperativní deskovka pro 1 až 4 hráče, jejíž herní doba je vypočítaná na 45 minut na hráče, takže se klidně může protáhnout na tři hodiny.

Během hry uplyne jeden rok, tedy ten herní, během nějž se společnými silami pokusíte zabránit zpustošení překrásného údolí korporátem Joja. Společně budete plánovat, co v každém kole uděláte a nebude chybět prakticky nic z videoherní předlohy – budete pěstovat plodiny, chovat dobytek, rybařit, sklízet, kutat, bojovat s nepřáteli v dolech, přátelit se s ostatními vesničany nebo třeba čelit přízni a nepřízni takzvaných sezón, jakýchsi událostí, jejichž počet je zároveň ukazatelem blížícího se konce hry.

Pokud Joju do dobrání poslední karty události nevyženete z údolí, prohráli jste. A jak vyhrajete? Za běžných podmínek musíte splnit čtyři dědečkovy úkoly náhodně vybrané pro každou partii a obnovit všech šest místností komunitního centra.

I'm happy to announce today's launch of Stardew Valley: The Board Game. It's been in the works for over 2 years. Read more about it here: https://t.co/3OleaEkM0j or visit the shop to purchase: https://t.co/nvjkAL5RQz pic.twitter.com/dDLAVWt378