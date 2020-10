Vyšla digitální adaptace jedné z nejlepších deskovek všech dob – Hry o trůny

7. 10. 2020 16:20 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Zní to možná trochu neuvěřitelně, ale devět let stará stolní bomba zvaná A Game of Thrones: The Board Game (Second Edition) se teprve až teď dočkala své digitální verze. Nejen pro mě osobně jde o jednu z nejlepších stolních her všech dob, a to říkám jako člověk, který nezná knižní (ani seriálovou) předlohu a který dává přednost kooperacím.

Ale neuvěřitelně spletité intriky mezi jednotlivými hráči, tvorba křehkých spojenectví a zaslepených nepřátelství, a přitom velice jednoduchá hratelnost poskytující obrovský prostor bezpočtu nejrůznějších strategií… To vše hovoří ve prospěch deskovky u nás známé jako Hra o Trůny: Desková hra (druhá edice). Přídomek druhá edice je v tomto případě namístě, protože ta první velkou díru do světa neudělala.

Digitální edice láká na singleplayer a online multiplayer až šesti hráčů (pro plnohodnotný zážitek se jiný než plný počet nedoporučuje). Znamená to, že se musíte obejít bez multiplayeru na jednom zařízení, což je docela škoda, ale dá se to ještě pochopit vzhledem k množství tajných informací každého hráče. Jen to šeptání a domlouvání se s hráči za zády ostatních soupeřů asi nebude tak pohodlné jako u běžné stolní partie a trochu se zpracování této konkrétní hry obávám.

Digitální adaptaci má na svědomí zavedené studio Dire Wolf Digital, které provozuje vlastní karetní hru Eternal a specializuje se na adaptace deskovek. V jeho portfoliu naleznete kousky jako Root, Nájezdníci ze severu (Raiders of the North Sea) a Sagrada, připravuje adaptaci českého Mage Knighta od Vlaadi Chvátila a spolupracuje na chystané deskovce Dune: Imperium.

A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition najdete zatím pouze na Steamu. Hra vás běžně vyjde na 20 eur (tedy zhruba polovinu toho, co dáte za fyzickou deskovku), ale pokud si s jejím nákupem pospíšíte a stihnete to do 13. října, ušetříte 4 eura.