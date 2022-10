Vyprávěcí RPG podle Monty Pythonů vybralo stovky tisíc dolarů. A vypadá vtipně

20. 10. 2022 14:15 | Deskové hry | autor: Václav Pecháček

Britská komediální skupina Monty Python patří k těm nejlahodnějším exportům, jakých se nám kdy z Ostrovů dostalo, spolu s fotbalovou Premier League, octovými brambůrkami a sýrem Red Leicester. A ačkoliv by si i poslední tři zmiňované artikly jistě zasloužily své vlastní stolní RPG, bohužel dnes musím oznámit pouze licencovanou adaptaci díla surrealistických vtipálků.

Monty Python's Cocurricular Mediaeval Reenactment Programme je vyprávěcí RPG, ve kterém se hráči ponoří do světa stvořeného v šílených myslích pánů Chapmana, Cleese, Jonese, Idlea, Palina a Gilliama. Je to dračáková klasika: Jeden účastník se ujme role vypravěče, ostatní vytvoří hráčské postavy, budou se potloukat po světě a řešit všemožné šlamastyky. Zabíjet draky, pořádat televizní interview, házet po sobě krávy za zvuků francouzského halekání.

Bůůů. La vaš inkamin.

Tematika jest siceť středověkouž, takže si na začátku svého dobrodružství stvoříte vlastního rytíře, mnicha, klerika, zaklínače, sedláka nebo jinou podobnou dávnodobou profesi, ale hra si bere inspiraci, postavy a nápady ze sebraného díla Pythonů. Včetně těch nejbizarnějších skečů. Proto určitě nečekejte… Hm… No prostě nečekejte, že to celé bude dávat smysl.

zdroj: Foto: Exalted Funeral

Hra se v tuhle chvíli pyšně promenáduje na Kickstarteru (i když vzhledem k tomu, jakým slohem je zpracován její popis, by asi bylo přesnější říct, že se tam belhá švihlou chůzí). Podařilo se jí vybrat už skoro 900 tisíc dolarů z požadované částky 200 tisíc, takže dodatečné cíle padají s frekvencí členů elitní sebevražedné jednotky JPF. Sice nevím, k čemu autorům z Exalted Funeral a Crowbar Creative budou nějaké americké peníze místo poctivých královniných libřiček, ale budiž, třeba je to zase nějaká sofistikovaná ironie.

Na Kickstarteru najdete všechno, co potřebujete. Domov, potravu, lásku, smysl života a odpověď na to, jak se momentálně daří dlouholeté invazi argentinských mravenců do Evropy. A taky všechno, co potřebujete vědět o hře, což, jak jistě uznáte, spadá do množiny „všeho“, takže to byl z mojí strany vlastně poněkud zbytečný dodatek a vy už si tam jistě čtete o pravidlech, různých kostkách, questech, tokenech, hláškách, knížkách a doplňkových stolních hrách, který je neradno házet na stěnu.

Pokud si chcete pythonovské RPG pořídit ještě předtím, než se dostane na otevřený kapitalistický trh, a zajistit si, že vám knížka přijde teoreticky možná snad dejme tomu uvidíme ale asi jo v říjnu příštího roku, pak samozřejmě musíte zaplatit nebo, jak se říká v libereckých slumech, které mi posledních několik let poskytují metaforickou „střechu nad hlavou“, vysolit keše, ty nulo. 25 amerických za PDF, 65 za knížku, 95 za exkluzivní knížku, pak ještě nějaké další úrovně pro zazobané buržousty. Jak říkám, na Kickstarteru najdete všechno.

Tvůrci sice ve FAQ horečnatě opakují, že pro hraní nepotřebujete ani znát Monty Pythony, ani mít zkušenosti se stolními RPG, ale MLUVÍ PRAVDU? Ano. Mluví. Napsali to na internet za přítomnosti státního dozoru a notáře. Konečně, konečně erpégéčko pro všechny! Teta Květa už nikdy nezažije ani hodinu nudy.

