Výborná deskovka Nemesis představuje svou videoherní adaptaci

4. 5. 2022 13:45 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Nemesis je bezesporu jednou z nejzajímavějších deskových her posledních let. Hutná atmosféra inspirovaná filmy s Vetřelci se zde mísí s hratelností, v níž nemůžete věřit nikomu. Kdokoliv z členů posádky vesmírné stanice může být zrádcem, může být nakažený a je jen na vás, koho zamknete v místnosti s panujícím požárem a koho vystřelíte do vesmíru.

O úspěchu hry nejen ve světě, ale i u nás svědčí několikero vydaných rozšíření, ale i navazujících produktů. Jedním z nich je i samostatně hratelná deskovka Nemesis Lockdown, která stojí na stejných základech, jen je tu a tam rozšiřuje, přičemž celý zážitek se přenáší z hlubokého vesmíru na tajnou základnu na Marsu. I tuto deskovku dostaneme díky Mindoku v češtině a právě tato deskovka vyjde i v digitální podobě.

Studio Awaken Realms oznamuje videohru Nemesis Lockdown, která je ve své podstatě takovým portem. Má stejná pravidla jako deskovka a tu výhodu, že za vás obstará přípravu hry a pohlídá spoustu systémů, čímž odstraní nutné zlo a celou partii o něco zkrátí. Nespornou výhodou je samozřejmě i pěkné grafické zpracování a ozvučení, které může jedině podtrhnout už tak prvotřídní atmosféru.

zdroj: InterStudio

Počítačové Nemesis Lockdown bude vedle multiplayeru s voice-chatem obsahovat i hru pro jednoho hráče a celý zážitek si vyzkoušíte již brzy. Od 16. do 22. května proběhne uzavřená beta, do které získá přístup prvních tisíc uchazečů, takže radši moc neváhejte.

Ale i kdybyste se do bety nevešli, není třeba zoufat. Hra totiž vstoupí do předběžného přístupu 31. května, kde bude po první týden o čtvrtinu levnější (tvůrcům se nepodařilo vytvořit děkovnou slevu jen pro backery deskovky, tak se rozhodli pro plošnou akci). Poté bude stát 20 eur a plná verze ještě o pět více.

Nemesis Lockdown není jedinou počítačovou hrou vycházející z deskovky Nemesis. Chystá se rovněž Nemesis: Distress, která už není převedením jedna ku jedné, dokonce ani tahovkou. Jde o multiplayerový horor z pohledu první osoby, v němž dojde i na nějakou tu akci. V rámci scénářů na 40 minut se snažíte splnit cíle mise a přežít, přičemž kdokoliv z vás může být zrádce a snahy ostatních tajně sabotovat. I tuto hru si nejprve zahrajete v předběžném přístupu, a to od 29. června.