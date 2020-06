V hororu Nemesis: Distress na motivy Vetřelce může být kdokoliv zrádcem

11. 6. 2020 8:00 | autor: Patrik Hajda

Pokud se alespoň trochu pohybujete ve světě deskovek, pak vám jistě neutekla hororová asymetrická hra Nemesis, která v posledních letech nasbírala několik cen a stala se hitem na poli náročných her. Vyniká především neskutečně hutnou atmosférou (na poměry deskovek), kdy do poslední chvíle nevíte, kdo z protihráčů je váš spojenec, a kdo odporný zrádce.

Nemesis momentálně sedí na 31. pozici nejprestižnějšího žebříčku na BoardGameGeeku a loni se dočkala české lokalizace (momentálně se čeká na její dotisk), přičemž na počeštění dvou velkých rozšíření Carnomorphs a Voidseeders už se pracuje (vyjdou v první půlce příštího roku). A další rozšíření univerza hry, která v sobě nezapře nelicencovaného Vetřelce, se ještě chystá.

Právě teď běží na Kickstarteru kampaň samostatně hratelného rozšíření Nemesis Lockdown, která už vybrala téměř 5 milionů dolarů (přes 110 milionů korun). I tato nová hra ze stejného světa prolezlého emzáky a zrádci se ve druhé polovině příštího roku dočká české verze. U čeho bych ale s lokalizací už nepočítal, je čerstvě oznámená počítačová adaptace Nemesis s podtitulem Distress.

Půjde o ryze multiplayerovou hororovou akci vycházející ze stolní předlohy. To znamená, že se hráči vžijí do různých rolí s vlastními přednostmi, ale co je ještě důležitější, každý hráč bude mít vlastní tajný úkol. Vždy jde o to, přežít na lodi plné krvelačných mimozemšťanů, ale někdy se po vás bude chtít nastavit kurz jistým směrem, zničit hnízdo vetřelců nebo třeba zabít konkrétního člena posádky.

V jádru sice kooperujete a snažíte se ubránit před mimozemskými nepřáteli, ale nikdy nevíte, komu můžete skutečně věřit. Kdo je opravdový spojenec, a kdo se tak jen tváří do okamžiku své velké zrady.

Přitom zabít kolegu není nic jednoduchého. Čipy v mozku vám brání zaútočit napřímo, takže musíte vymyslet jiný plán. Například nebožáka zamknout v místnosti, kterou podpálíte. Nebo ho vlákat mezi vetřelce. Nebo nastavit kurz lodi na špatnou planetu a prchnout únikovým modulem.

Snadno se může stát, že nikdo z hráčů nebude zrádcem. Úkoly se losují náhodně a každý taky může kooperovat. Ale věřte mi, že nikoho stoprocentně nepřesvědčíte o svých dobrých záměrech, takže i takové scénáře nepostrádají napětí. Ostatně bude dost času na jeho budování, protože jednotlivá multiplayerová klání mají trvat 40 minut.

Nemesis: Distress zamíří nejprve do early accessu na Steamu a prozatím se nechystá na konzole. Hru si můžete už teď předobjednat v kickstarterové kampani deskovky Nemesis Lockdown za 15 dolarů (předběžný přístup bude jinak za 20). Pokud podpoříte samotnou deskovku, dostanete videohru zdarma.

O vývoj Nemesis: Distress se starají studia Ovid Works (Metamorphosis) a Awaken Realms Digital (Tainted Grail).