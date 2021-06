V asymetrické týmové deskovce Rainbow Six Siege boříte zdi a ničíte nábytek

23. 6. 2021 10:50 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Další z mnoha videoher, která dostane svou stolní podobu, je multiplayerová taktická střílečka Rainbow Six Siege. Deskovka s trochu zvláštním názvem 6: Siege – The Board Game se zařadí do poměrně okrajového žánru asymetrických týmovek, kde se proti sobě postaví buď jeden hráč na jednoho, nebo dva na dva. A začnou ničit vše, co jim přijde pod ruku.

Mapy jsou totiž plné nejrůznějších překážek z řad nábytku reprezentovaných kartonovými miniaturami, za které se můžete ukrýt před nepřátelskou palbou, a jež můžete v případě nutnosti i zničit. To samé platí o stěnách budov, v nichž se svede bitva, takže na jejím konci vypadá celý herní plán úplně jinak než na začátku.

zdroj: Mythic Games

Asymetričnost je zde vyjádřena úkoly jednotlivých týmů – jedni se stanou útočníky, druzí obránci. Podle zvoleného herního módu mohou třeba obránci střežit dvě bomby, zatímco útočníci se je pokoušejí zneškodnit.

6: Siege – The Board Game stojí stejně jako předloha na různorodosti operátorů. Těch je v základní hře slušných 20, z nichž si budete utvářet týmy pro jednotlivé partie. Každý operátor má vlastní speciální schopnost či technologickou vymoženost. Liší se i ve schopnosti střelby.

Soubojový systém je řešený kostkami s různou pravděpodobností zásahu podle toho, jak daleko se snažíte vystřelit. Zároveň se zde řeší line of sight, tedy schopnost nepřítele vůbec zaměřit, s čímž vám za příplatek může pomoct laserové ukazovátko (jinak si musíte vystačit s přiloženým pravítkem).

Operátorů je – zdá se – dost, ale pokud nemáte hluboko do kapsy, můžete si přikoupit dalších až 38 figurek se všemi potřebnými komponentami (po osmi ve čtyřech rozšířeních a zbylých šest v pátém). Co mi na první pohled přijde jako největší slabina základní krabice, je jedna deska s pouhými dvěma mapami.

Další mapy si musíte rovněž přikoupit a upřímně nechápu, proč tvůrci rovnou nezvolili radši modulární herní plán, který by umožňoval vytvořit bezpočet úrovní na rozdíl od fixních dvou. Noví operátoři, mapy a laserová ukazovátka ale nejsou jedinou „příplatkovou výbavou“. Mezi add-ony najdete i dodatečné kostky, neoprenovou misku, kam je můžete házet, a konečně také plastové miniatury nahrazující kartonový nábytek.

Pokud vás ale podobné, předražené serepetičky nezajímají a vystačíte si jen se základem, tak na Kickstarteru, který potrvá pouhých 10 dní, vás hra vyjde na 69 dolarů + 29 dolarů za poštovné (dohromady 2 089 korun). Se všemi rozšířeními si připravte 5 090 korun, a pokud si k tomu přihodíte i zmíněné serepetičky, pak vysolíte krásných 6 800 korun.

Deskovka by měla dorazit příští rok v červnu, ale vzhledem k aktuálním problémům při výrobě a přepravě stolních her bych radši počítal s pozdějším datem. Netřeba se zároveň strachovat o úspěch kampaně, když se za první den vybralo téměř 600 tisíc dolarů (12,3 milionů korun), tedy šestinásobek požadované částky. A pokud nevěříte zajíci v pytli, stačí vyčkat, jelikož deskovka 6: Siege by měla zamířit do běžného prodeje. Tím se ale ochudíte o pár exkluzivních doplňků připravených exluzivně pro přispěvatele.

Nabízí se samozřejmě otázka, zda projektu vůbec věřit. Možná vám s tím pomůže portfolio tvůrčího studia Mythic Games, které má na kontě deskovky jako Solomon Kane, Reichbusters: Projekt Vril, Super Fantasy Brawl a navíc chystá ještě jednu adaptaci videohry, Darkest Dungeon. Zároveň to není první hra od Ubisoftu, která dostane vlastní deskovku. Backerům by v následujících týdnech a měsících měla konečně dorazit obří deskovka Assassin's Creed: Brotherhood of Venice.