Tvůrce famózního City of Mist spouští kickstarterovou kampaň na nové TTRPG

6. 4. 2022 14:02 | Deskové hry | autor: Pavel Bareš

Pokud byste se snad ptali mé maličkosti, City of Mist je jedním z nejlepších vyprávěcích RPGéček, jaké dnes na trhu můžete najít (a pokud byste snad potřebovali přesvědčovat, račte si přečíst recenze na základní knihy i jejich rozšíření). Amit Moshe a jeho studio Son of Oak přivedli City of Mist na svět před pěti lety pomocí Kickstarteru a teď jsou zpátky na místě činu s novou hrou Tokyo : Otherscape, která se dá věcně shrnout jako City of Mist, ale rychlejší, akčnější, a hlavně je to tentokrát kyberpunk.

Jde svým způsobem o volné pokračování a rozvedení původního City of Mist. Zatímco v mlhou obestřeném městě se hráči pouštěli do vyšetřování noirově stylizovaných zápletek doplněných o mystiku oživlých příběhů a legend, Tokyo : Otherscape vás přenese do digitální budoucnosti inspirované japonskými kultovkami jako Ghost in the Shell nebo Akira.

Obě hry se teoreticky odehrávají ve stejném univerzu, ale Otherscape doplňuje základní dichotomii Logosu a Mythosu (neboli všedních a nadpřirozených charakteristik, ze kterých si hráči skládají své postavy) o třetí stranu, takzvaný Noise, který má znázorňovat všechny ty vychytané technologické serepetičky, jaké byste v pořádném kyberpunku čekali. Můžete tak své mrchožroutce lomeno úhoří bohyni klidně zabudovat do hlavy hloubkový skener nebo ji vybavit extra párem mechanických paží, ale i tentokrát budete muset opatrně zvažovat, jak moc si můžete dovolit se k tomu či onomu extrému přiklonit.

Hra má být celkově mnohem akčněji zaměřená než spíše investigativní City of Mist a tvůrci podle toho i upravili herní systém. Takzvaný CoM Reloaded má být v jádru stejný jako jeho předchůdce, ale různá vylepšení mají hru zrychlit, zjednodušit a hlavně zařídit, aby všechny ty přestřelky a šarvátky lépe odsýpaly. Což je za mě jedině dobře, protože pokud to v původní hře kdy v něčem skřípalo, byly to právě souboje.

Otherscape zvládl své cílové částky 35 000 dolarů dosáhnout za úctyhodných 40 minut a v době psaní tohoto článku už má na kontě něco přes $115 000. Teď už jde tedy jenom o to, kolik milníků kampaň ještě překoná a o kolik vychytávek a serepetiček budou autoři moci knihy obohatit.

Pokud i vy máte zájem se na kampani podílet, najdete ji zde. Já se půjdu v mezičase těšit na svůj Box Set.