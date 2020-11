Stolní hra Orlog z Assassin's Creed Valhalla se dočká fyzické podoby

24. 11. 2020 11:10 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

V Assassin's Creed Valhalla si od všech těch nájezdů, bitev, plnění úkolů a dalších radostí můžete odpočinout u partičky kostkové hry Orlog, která se příští rok dočká svého vlastního fyzického vydání. Ti, které chytla ve videohře, si ji budou moci oficiální cestou zahrát i se svými přáteli doma na stole.

Možná vás překvapí, že Orlog není historicky doloženou deskovkou. Ubisoft se ale postaral o to, aby vypadala co možná nejvěrněji. Kostky byly už tehdy dobře známé a snadno se vyřezávaly například z kostí (kost -> kostka, to nebude náhoda), zatímco pro počítání životů posloužily třeba fazole.

Orlog přitom původně vypadal docela jinak. Zpočátku šlo o deckbuildingovou hru v tom smyslu, že hráči ve světě Valhally nacházeli nové kostky se silami bohů. Tedy jakýsi mix Gwentu ze Zaklínače 3 a kostek z Kingdom Come: Deliverance.

Ale tvůrce hry Benoit Richer pro Dicebreaker prozradil, že šlo o příliš komplikovaný mechanismus. V aktuální podobě se proto nehoníte za novými kostkami, ale za výhrami. Každý hráč, kterého ve hře porazíte, vám dá svou sošku boha, přičemž všechny sošky se spouští stejným způsobem – symboly na kostkách. Tím se celý mechanismus zjednodušil a je rozhodně přístupnější těm, kteří s deskovkami nemají žádné zkušenosti.

zdroj: Vlastní foto autora

Na otázku, proč Ubisoft neadaptoval nějakou deskovku, kterou Vikingové skutečně hráli a k níž se dochovala pravidla, jakou je třeba asymetrický strategický duel Hnefatafl, má Richer prapodivnou odpověď. Prý by jejich enginu a jeho fyzice dělal problém válcovitý a nepravidelný tvar figurek. Ostatní modely ve hře jsou ale komplikované až až, takže moc nechápu, co tím vlastně myslel…

Fyzický Orlog nemá konkrétní datum vydání a nevíme ani, jak bude vypadat, kolik bude stát a zda bude běžně dostupný či silně kusově omezený jako svého času fyzický Gwent.

Co to je Orlog?

Orlog je stolní hra pro dva hráče, jejímž cílem je připravit soupeře o všechny životy. Hráči se střídají v tazích, ve kterých hází kostkami, přičemž v každém tahu mohou libovolné z hozených kostek uzamknout a už je nepřehazovat.

Po třech tazích se přejde k vyhodnocení všech hozených kostek, jejichž symboly způsobují útok na blízko či na dálku, obranu před těmito útoky a možnost ukrást soupeři body náklonnosti bohů. Hráči se snaží mít více útoků, než má soupeř obrany, aby ho takto připravili o životy. S vítězstvím jim pomohou i bohové, kteří po utracení patřičného množství bodů náklonnosti provedou jeden ze svých efektů (od ignorování soupeřovy obrany po přímé udílení zranění).

I přes velkou náhodu je v Orlogu dostatek prostoru pro strategii, která začíná už při výběru tří bohů pro danou seanci a pokračuje s každým ze tří hodů, kde je jen na vás, jestli nějaké kostky uzamknete, nebo budete vyčkávat na tah soupeře a doufat v lepší hod.

Nejde sice o nic objevného, ale tematicky to dobře zapadá do světa Assassin's Creed Valhalla. Tak uvidíme, jak Orlog zapadne do toho našeho, až se objeví ve fyzické podobě.