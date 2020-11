Small World of Warcraft – videorecenze skvělého propojení dvou známých světů

28. 11. 2020 10:00 | Deskové hry | autor: Redakce Games.cz

Small World of Warcraft

2–5 hráčů | 40–80 minut | od 8 let | česky

Odvěký boj Hordy a Aliance se protentokrát zhmotňuje ve stolní hře Small World of Warcraft, v níž se spojuje svět počítačové hry World of Warcraft a mechanismy stolní hry Small World. Že ale nejde o pouhé ždímání peněz ze zajímavé licence, vám vysvětlí Petr Vojtěch ve své videorecenzi, na kterou se podívejte výše.

