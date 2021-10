Příběhová deskovka Kingdom Come: Deliverance hýří potenciálem

18. 10. 2021 18:00 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

V uplynulých čtyřech dnech se po loňské pauze uskutečnil jeden z největších světových veletrhů deskových her. Jmenuje se Spiel a vyrazit za ním musíte až do dalekého Essenu na západě Německa. Kvůli probíhající pandemii byla akce zhruba dvakrát menší, než bylo v předchozích letech obvyklé, ale o to snazší bylo narazit na nějakého Čecha. Nebo rovnou celý český stánek!

Vedle Albi, které si coby vystavovatel odbylo svou premiéru, tu nechyběl ani stánek brněnského studia BoardCubator, které už má s Essenem jisté zkušenosti. Tým zodpovědný za stolní hry Space Race a Project L (recenze) chvíli před výstavou oznámil svůj další projekt, kterým není nic menšího než stolní adaptace českého historického RPG Kingdom Come: Deliverance.

Oznámení vzbudilo mnohé emoce. Nadšení, protože deskovku podle Kingdom Come chceme. Zvědavost, protože jak chce někdo takový materiál zpracovat na stole! Ale i obavy, protože dosavadní tvorba studia zahrnuje spíše menší, nijak komplikované hry.

Naštěstí si tvůrci vybrali právě Essen Spiel za místo, kde svou vizi stolního KCD poprvé odprezentují světu. Usedl jsem proto přímo na místě činu ke stolečku, kde se mě ujali autoři a hned se pustili do vysvětlování herních principů.

zdroj: Vlastní foto autora

Kingdom Come: Deliverance – The Board Game je příběhové kooperativní RPG řízené mobilní aplikací. Tedy velmi moderní deskovka, jíž podobných se v posledních letech urodilo jako hub po dešti.

Každý z hráčů se ujímá role jedné postavy, z nichž každá je trochu lepší v něčem jiném. Někomu více narostly svaly, jiný byl obdařen výmluvnějším jazykem. Společně tvoří partičku dobrodruhů protloukající se počátkem dvacátých let 15. století, tedy mnoho let po událostech původní videohry s Jindrou.

V deskovce na vás bude čekat několikero samostatných kampaní čítajících jednotky provázaných scénářů, v nichž budete sledovat příběh a plnit nejrůznější úkoly, přičemž vaše postavy se budou napříč scénáři vyvíjet s pomocí nasbíraných zkušeností.

Stejně jako v předloze je i zde otevřený svět, který prozkoumáváte dle libosti. Mobilní aplikace vám ukáže, jaký dílec mapy máte přiložit k již existující odhalené ploše a co vše se v daném koutě nachází. Na vás už pak je, zda vyšplháte na strom a kouknete do hnízda, jestli si tam straka něco neulila, nebo zda se ho pokusíte sestřelit lukem.

Povede se vám, co jste zamýšleli? To určí kostky mnoha barev. Jak už zaznělo, každý je lepší v něčem jiném a je to znázorněno právě skladbou barev mezi vašimi kostkami. Silák má nejvíce červených kostek, a snáz si tak poradí s bojovou situací, zatímco na zmíněný strom by se hodila spíš hbitost.

zdroj: Vlastní foto autora

Jednoduše hodíte kostkami, a pokud chcete, můžete některé přehodit. Každý váš čin ve světě ale stojí energii, která určuje, kolik toho v jednom kole zvládnete udělat. Přehazovat proto nemůžete donekonečna. Jednou se zastavíte a svůj výsledek zadáte do aplikace, která vám obratem prozradí, jak celé vaše snažení proběhlo.

Možná se vám podaří vylézt na strom, najít v něm zlatý náhrdelník a zase slézt. Možná ho najdete, ale spadnete, protože jste nebyli příliš šikovní. Anebo na něj třeba vůbec nevylezete… Nejsou zde žádné pevně dané tahy, hráči se mohou libovolně střídat, s úkony si pomáhat a domlouvat se, kdo by měl udělat co, tedy kdo má největší šanci docílit kýženého výsledku.

Svět Kingdom Come samozřejmě není naplněný jen hnízdy na stromech, jsou tu i nejrůznější obyvatelé. Někteří mohou být od pohledu přívětiví, jiní nedůvěřiví, ale dají se s vámi do řeči, a další vám půjdou rovnou po krku.

zdroj: Vlastní foto autora

Soubojový systém probíhá obdobně, opět za účasti kostek a snahy docílit co nejlepšího hodu, kdy si s nepřítelem vyměňujete rány, ubíráte zdraví, případně zbaběle prcháte z předem prohraného souboje.

Po všech těchto stránkách není Kingdom Come: Deliverance – The Board Game vyloženě překvapivou hrou. Na podobném principu vzniklo již několik deskovek, nejblíž má k novince Destinies, která velmi podobným způsobem pracuje s otevřeným světem, jeho aktivitami a aplikací.

Kde ale nastupuje ryzí originalita a to nejzajímavější z celé hry, je systém vaší nápadnosti. Když po světě chodíte vybavení mečem a kuší, tak si vás spíš všimnou, než když vypadáte jako ten nejnuznější rolník.

A právě podle toho, jak moc jste nápadní, na vás reaguje okolí. Když jste zcela nenápadní a neděláte nic podezřelého, tak vás nepřátele nechají na pokoji. Můžete kolem nich projít, pokecat si, vytáhnout z nich cenné informace nebo se třeba opít.

zdroj: Vlastní foto autora

Když už jste ale trošku nápadní, pak vás někteří nepřátelé mohou prokouknout. Hra pracuje s různě barevnými podstavci na NPC postavách, které určují právě to, jak moc je taková postava podezřívavá a kdy už ji vaše vzezření vyprovokuje.

Je to velmi zajímavý a slibný systém vybízející k opatrnosti a různým stylům hraní. Někdo se rád vyhne konfliktu a bude se snažit být tichý jako myška, jiný o sobě rád dá vědět. Když už se sami pustíte do bitky, pořádně na sebe upozorníte, všichni zjistí, že nejste žádné neviňátko, a vrhnou se na vás.

Bohužel na výstavě nebylo tolik času, abychom si prošli celý scénář od začátku do konce, a i k jednotlivým mechanismům jsem sotva přičichl. Ale jak já, tak moji dva kumpáni, kteří ukázku absolvovali se mnou, jsme společně odcházeli s úsměvem na rtech.

Kingdom Come: Deliverance – The Board Game má obrovský potenciál. Nabízí moderní pojetí příběhové kampaňové deskovky s nadabovanou aplikací, přičemž nemáte pocit, že by se celá hra odehrávala jen v mobilu.

zdroj: Vlastní foto autora

Herní plán má svůj význam už jenom proto, jak pěkně vypadá, a to díky němu budete mít pocit, že se skutečně touláte po středověké české kotlině s kamarády. Samozřejmě úplně vše, co na okolních obrázcích vidíte, je pouhým raným prototypem a mnoho se toho do finálního produktu ještě změní.

Například aplikace je jen prvním nástřelem vytvořeným přímo ve studiu, ale na její finální podobu si posvítí programátoři na slovo vzatí. Ještě není pevně dáno, jak budou vypadat mapové dílky, grafika, jednotlivé komponenty a tak dále.

Tvůrce totiž čeká příští rok teprve kickstarterová kampaň a samotná hra by mohla být venku na Essen Spiel 2023. Zatím je v plánu jen anglická verze, ale ještě je dost času na to, najít nějakého českého partnera, který by se nám postaral o lokalizaci.

KCD je každopádně hrou, kterou je dobré mít v hledáčku. Pokud se BoardCubatoru podaří napsat poutavé příběhy, zvládnout náhodu v kostkách tak, aby byla víc zábavná než frustrující, poštěstí se jim odladit aplikaci a zajistit, aby nepřebila dění na stole a zafunguje jim i stealth, který ve hře je, ale my ho nestihli pořádně otestovat, pak je tu šance, že tato česká deskovka bude vyloženě velkolepá. Z demo ukázky si odnáším naprosto pozitivní pocity spolu s obrovskou touhou mít hotový produkt na stole a rozjíždět jeho první dobrodružství.