Přežijete v Morii? Nová deskovka ze světa Pána prstenů vás uvězní v Balinově hrobce

23. 11. 2021 13:25 | Deskové hry | autor: Václav Pecháček

V prosinci to bude přesně 20 let, co se můj dětský svět zásadně a nevratně proměnil v daleko lepší verzi sebe sama. V kině jsem totiž viděl první díl filmové trilogie Pán prstenů a zamiloval jsem se, což by se dalo říct o milionech dalších dětí i dospělých po celém světě.

Víte, kdo si je tohoto šťastného jubilea moc dobře vědomý? Společnost Games Workshop proslulá svou strategickou hrou Warhammer, v níž hýbete figurkami po stole a šéfujete velkolepým bitvám. Stejná firma je zodpovědná za jinou wargame – právě tu ze světa Pána prstenů. A nás bude dnes zajímat její zjednodušený levoboček.

V Games Workshopu si totiž připravili samostatnou deskovku jménem Battle in Balin’s Tomb neboli Bitva v Balinově hrobce. Dostanete v ní herní plán, sadu kartiček, žetonky, kostky – a pak taky 22 figurek (12 skřetů, 9 členů Společenstva Prstenu, 1 jeskynní obr), které jsou kompatibilní s širší wargame, a vy je tak následně, pokud budete mít chuť a další modely, můžete použít v multiplayerových bitvách na stole.

zdroj: Games Workshop

Samotná deskovka je ale kooperační. Aspoň dva hráči se ujmou kontroly nad Společenstvem, které se snaží odolat náporu kartami řízených skřetích válečníků a jejich divokého obra. Přesná pravidla zatím neznáme, ale vypadá to, že každý hrdina dostane své vlastní zvláštní schopnosti – odhadl bych, že Gimli bude házet sekery, Frodo bude nepropíchnutelný, Legolas zase nejspíš umí běhat po řetězech.

Jestli se deskovka aspoň trochu přiblíží atmosféře scény z filmu a knížky, čeká nás intenzivní boj o přežití, v němž Společenstvo vlastně vůbec neočekává vítězství – naši hrdinové chtějí jen ustát první drtivou vlnu a pobít co nejvíc zrůd, aby si ty ostatní chvilku rozmyslely strkat hlavu do síně, což by Gandalfovi umožnilo zavelet k útěku směrem k Můstku – a balrogovi. To už ale nebude součástí deskovky.

zdroj: Games Workshop

Mimochodem, když se díváte na krásné promo obrázky, vězte, že to, co vám přijde v krabici, bude vypadat maličko jinak – hůř, pokud tedy obzvlášť neholdujete matně šedým odstínům lórienských plášťů. Figurky si musíte sami nabarvit, což pro zkušené, zaryté modeláře bude plus, pro běžného spotřebitele asi spíš minus.

Hra by měla dorazit „velmi brzy“ a sám vydavatel v oznámení láká na pohodové hraní s rodinou o vánočních prázdninách, takže pokud hledáte ideální dárek pro takticky zdatnou babičku, která vás seřve, pokud s Boromirem zatroubíte na roh příliš brzy, už víte, po čem sáhnout.