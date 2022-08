Lewd Dungeon Adventures dává úplně nový význam termínu „dospělé RPG“

1. 8. 2022 14:10 | Deskové hry | autor: Pavel Bareš

Ten pocit zná určitě nemálo z vás: Máte koníček, který byste rádi sdíleli se svou drahou polovičkou, ale zkrátka se vám nedaří do něj svůj protějšek uvrtat. Tak třeba já se už roky pokouším své ženě ukázat krásy vyprávěcích RPG, ale ať už to zkouším s jakoukoli hrou, dočkám se vždy jen protočených panenek a žádosti o to, abych konečně umyl nádobí. A jak se zdá, nejsem v tom sám. Třeba taková Sky Corgan, americká autorka erotických románů, se zřejmě potýkala s podobným problémem. Její řešení? Lechtivé TTRPG nejen pro páry.

Lewd Dungeon Adventures jsou na povrchu klasickým high fantasy RPG o čarodějích, rytířích a gobblinech (ano, se dvěma b a ne, nehodlám tu rozvádět proč) s jednoduchým kostkovým systémem, které ale autorka doplnila o nemálo příležitostí ke všemožným aktům intimního charakteru. Ty se budou odehrávat nejen v příběhu hry, ale i za herním stolem. Případně na herním stole. Či pod herním stolem. Či kdekoli jinde se rozhodnete hrát.

Místo klasického vypravěče tu máme roli Božstva, které bude druhého hráče provázet herním světem coby svého šampiona. Ony „dospělácké výzvy“ by zřejmě měly vstupovat do hry ve chvíli, kdy hrdina potřebuje od Božstva trochu píchnout (omlouvám se). A to i třeba v tak krajním případě, jako je rekova smrt. Bohové a Bohyně vás totiž milerádi přivedou zpátky k životu, samozřejmě pokud se jim hráči – ano, hráči, nikoli jejich postavy – náležitě odvděčí. A pokud do toho mají pravidla co mluvit, taková službička je bude stát víc než jen pizzu s extra porcí salámu.

Autorka si zakládá na inkluzivnosti svého projektu. Hra nabízí i LGBT varianty původně heterosexuálně designovaných aktů, je tzv. poly-friendly, a tím pádem hratelná i ve více než jen ve dvou hráčích, je možné ji hrát i jako alkoholickou párty hru, pokud byste snad chtěli své přátele mermomocí přesvědčit o tom, že hrajete Lewd Dungeon Adventures kvůli příběhu, a co je snad ze všeho úplně nejzhůvěřilejší, má být plně konvertovatelná do enginu Dungeons & Dragons 5e.

Že to celé zní jako vtipná, leč neškodná kuriozitka? To říkejte necelým 6 tisícům backerů, kteří Sky pomohli na Kickstarteru vybrat přes 190 000 amerických dolarů. Pokud jim chcete pomoci to číslo zakulatit (a je vám z očividných důvodů 18 let či více), do konce kampaně zbývají 4 dny. Já sám možná ženě půjdu dál ukazovat obrázky z Vaesen a doufat v zázrak.